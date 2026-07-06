Ex-funcionário da Apple cria rival da Meta em óculos inteligentes e vira unicórnio

Uma fabricante chinesa de óculos inteligentes fundada por um ex-funcionário da Apple virou unicórnio nesta segunda-feira, 6, ao levantar US$ 150 milhões em uma rodada de investimento que a avaliou em US$ 1 bilhão.

A Even Realities, com sede em Shenzhen, teve a captação liderada pela Meituan e pela Tencent, e agora mira o mercado de dispositivos vestíveis com inteligência artificial (IA) dominado pela Meta, dona do Facebook e do Instagram.

A empresa foi criada em 2023 por Will Wang, que trabalhou na Apple entre 2016 e 2018 e participou do desenvolvimento e da produção em massa do Apple Watch e do iPhone.

Segundo a companhia, os recursos serão usados para desenvolver a próxima geração de óculos, aprofundar a integração com IA e acelerar a expansão global.

A aposta contra o modelo da Meta

A estratégia da Even Realities se define pela diferença em relação à líder do mercado. Ao contrário da linha Ray-Ban da Meta, equipada com câmera, os óculos G2 da empresa chinesa não têm câmera nem hardware de gravação.

Em vez disso, exibem mensagens, navegação e tradução ao vivo em um visor projetado nas lentes, com o argumento de preservar a privacidade do usuário.

"O futuro não é sobre sacar um dispositivo toda vez que você precisa de informação", afirmou Will Wang, de acordo com a CNBC.

Segundo o executivo, a proposta é ter a informação disponível no momento exato em que ela é necessária, sem que a pessoa deixe de estar presente no ambiente ao redor.

Um produto voltado ao mercado americano

Embora seja chinesa e financiada majoritariamente por fundos de capital de risco do país, a Even Realities tem sua base de usuários concentrada nos Estados Unidos. Mais da metade dos usuários está no país, assim como cerca de 80% de sua comunidade de desenvolvedores, segundo a companhia.

A empresa ainda não vende na China, apesar de fabricar lá.

Lançados no fim do ano passado, os óculos G2 trazem um visor maior em uma armação mais leve, acompanhados do Even R1, um anel inteligente que controla a exibição das informações.

As armações custam US$ 599 antes de impostos, e as lentes de grau ou o anel acrescentam de US$ 200 a US$ 300, elevando o pedido médio a cerca de US$ 1.000.