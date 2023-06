Evento de novidades da Samsung será em Seul e com foco em smartphones dobráveis

A gigante Samsung tradicionalmente faz seu evento de novidades Unpacked, um equivalente do WWDC da Apple, em várias metrópoles ao redor do mundo, mas nunca antes em sua cidade de origem. Em decisão inédita, a empresa escolheu a capital Seul para receber o evento acontecerá no final de julho, tendo como palco o COEX em Samseong-dong, no distrito financeiro de Gangnam.

Considerando que a coreana registrou no último trimestre o seu prior resultado em 14 anos, com queda de 95% de lucro frente ao mesmo período de 2022, talvez a empresa esteja reforçando sua presença no mercado interno.

No anúncio oficial, a escolha de Seul foi justificada pela sua contribuição em moldar tendências mundiais com sua cultura vibrante e inovação. A Samsung também ressaltou sua confiança no futuro dos dispositivos dobráveis, indicando que terão destaque no evento. Há indícios de que o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5, próximos lançamentos da linha de dobráveis da Samsung, serão apresentados no Unpacked.

Especulações

Baseado em rumores, o Galaxy Z Flip 5 possivelmente contará com uma tela externa ampliada e um novo design de dobradiça que torna o vinco da tela menos notável.

Espera-se que seja equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, o mesmo utilizado no Galaxy S23.

Já o Galaxy Z Fold 5, também objeto de rumores, pode apresentar um design aprimorado de dobradiça que suprime a lacuna observada em seu modelo predecessor, assegurando um encaixe sutil quando dobrado e uma tela menos visível.

Esse dispositivo, assim como o Z Flip 5, deve contar com o processador Snapdragon 8 Gen 2.