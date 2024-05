Implante cerebral da Neuralink, de Elon Musk, apresenta defeito em paciente

A startup Neuralink, de Elon Musk, disse na quarta-feira que parte de seu implante cerebral apresentou defeito após ser colocado num ser humano pela primeira vez. As informações são da CNBC.

A Neuralink construiu uma interface cérebro-computador, ou BCI, que poderia eventualmente ajudar pacientes com paralisia a controlar a tecnologia externa usando apenas a mente.

Noland Arbaugh como parte de um estudo para testar sua segurança. Em janeiro, a Neuralink implantou o dispositivo num paciente de 29 anos chamadocomo parte de um estudo para testar sua segurança. A empresa transmitiu um vídeo ao vivo com Arbaugh enquanto ele usava o BCI em março. No mês seguinte, a Neuralink disse que a cirurgia correu “extremamente bem”.

Nas semanas seguintes, porém, vários pontos do BCI desapareceram do cérebro de Arbaugh, disse Neuralink. Isso significava que havia menos eletrodos eficazes, o que inibia a capacidade da empresa de medir a velocidade e a precisão do Link, sistema que registra sinais neurais usando 1.024 eletrodos em 64 “fios” - mais finos que um fio de cabelo.

Como solução alternativa, a Neuralink disse que modificou o algoritmo de gravação do sistema, aprimorou a interface do usuário e trabalhou para melhorar as técnicas de tradução de sinais em movimentos do cursor. A Neuralink teria considerado remover o implante, mas o problema não representou um risco direto à segurança de Arbaugh, de acordo com o The Wall Street Journal.

Embora alguns fios tenham se retraído do tecido cerebral de Arbaugh, a startup de Musk disse que o paciente usa o BCI da empresa de oito horas por dia durante a semana, e muitas vezes até 10 horas por dia nos fins de semana.

Arbaugh disse que o Link é como uma “sobrecarga de luxo” e o ajudou a “se reconectar com o mundo”.