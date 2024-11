Esqueci a senha do celular. Como faço para redefinir o aparelho Android?

Esquecer a senha do celular pode ser chato, mas não é o fim do mundo. No entanto, para conseguir acessá-lo novamente é preciso seguir alguns passos minuciosos. No caso dos modelos que usam o Android como sistema operacional é necessário restaurar as configurações de fábrica e ter acesso à conta Google usada para se cadastrar no aparelho.

Para começar o processo, você precisa de outro celular ou computador para acessar a página “Encontre meu dispositivo” do Google. Ao fazer isso, siga as instruções:

1- Clique em “Fazer login” e digite o e-mail e senha cadastrados no aparelho;

2- Agora, localize o dispositivo que você esqueceu a senha e clique em “Fazer redefinição de fábrica”;

3- Leia as informações do pop-up e em seguida escolha “próxima”;

4- Clique em “redefinir” e depois em “limpar” para restaurar e desbloquear o celular com a senha esquecida;

5- Reinicie o aparelho, faça login com a mesma Conta Google vinculada anteriormente, e agora escolha uma nova senha, podendo ser PIN ou outro padrão de segurança.

Neste tipo de redefinição, se o seu aparelho tiver backup na sua Conta Google, suas informações não serão perdidas.

Não lembro a senha da conta do Google, e agora?

Se você esqueceu a senha da sua Conta Google ou não lembra qual e-mail usou para configurar seu celular, será preciso fazer outro backup. Para isso, acesse o link g.co/recover e siga as instruções para confirmar sua identidade e recuperar suas credenciais.

Lembre-se que essa conta é essencial para localizar seu celular perdido ou roubado, ou ainda para redefinir as configurações do aparelho. Por isso, mantenha suas credenciais anotadas e guardadas em um local seguro.

Outra forma de resetar o aparelho, sem precisar do “Encontrar Meu Dispositivo” do Google é via reset “forçado”. Nele, você precisa forçar o desligamento do celular (em cada aparelho será de uma maneira, mas geralmente funciona apertando o botão de volume para cima ou para baixo e o liga/desliga ao mesmo tempo).

Continue apertando, e ao religar o celular, escolha executar a opção “Wipe data” ou “Factory reset”, e em seguida “Reboot now”.

Ao final do processo, seu celular será reiniciado e estará como novo, com todas as configurações originais. Isto significa que, neste caso, todas as suas fotos, aplicativos e outros dados serão apagados.

Desbloqueie o Samsung sem excluir todas as informações

Ao contrário de outras marcas que utilizam o Android, alguns celulares Samsung permitem que o aparelho seja desbloqueado sem necessidade do reset forçado.

Para isso, acesse https://findmymobile.samsung.com e faça login na sua Samsung Account. Escolha “desbloquear” e depois insira novamente a senha da sua conta Samsung.

Como faço para tirar o bloqueio de tela do celular?

Caso não queira mais manter a senha de acesso do celular, você poderá tirá-la nas configurações do aparelho. É bem simples:

Abra as configurações (geralmente é representada por um ícone de engrenagem)

Procure pela opção "Segurança" ou "Bloqueio de tela"

Selecione o tipo de bloqueio que você configurou (pode ser PIN, padrão, senha ou impressão digital)

Siga as instruções na tela e desative o bloqueio. É preciso confirmar sua senha atual antes de fazer isso.

Não se esqueça que sem senha de bloqueio, o seu aparelho poderá ser acessado por qualquer pessoa que tenha acesso a ele. Isto deixa suas informações e aplicativos mais vulneráveis a hackeamentos e clonagens.

Já se quiser apenas mudar a sua senha, siga o mesmo passo a passo, mas não a desative, ao invés disso clique em “criar nova senha” e escolha outro código.

Vale lembrar que alguns aplicativos geradores de senha como o Avast e o LastPass ajudam a criar combinações fortes. Já para não esquecê-las de novo, vale apostar em outros como o Bitwarden e o Kaspersky Passwords & Docs, aplicativos que armazenam códigos e outras informações sigilosas.