Ex-CEO do YouTube descreve luta contra o câncer em carta; leia

O YouTube publicou uma última mensagem escrita por Susan Wojcicki, ex-CEO da plataforma e uma das primeiras funcionárias do Google, que faleceu em agosto deste ano após um tratamento de dois anos contra o câncer de pulmão. A mensagem, escrita nas últimas semanas de sua vida, foi divulgada neste outono por Neal Mohan, atual CEO do YouTube. As informações são do The Verge.

Em seu relato, Wojcicki aborda o impacto do diagnóstico, recebido no final de 2022, quando ainda corria diariamente e não apresentava sintomas significativos. Sem histórico de tabagismo, a notícia foi inesperada. Ela detalha como o diagnóstico mudou radicalmente sua vida, levando-a a deixar seu cargo no YouTube para se concentrar na saúde, na família e na pesquisa sobre o câncer.

O legado de Susan Wojcicki na luta contra o câncer de pulmão

Wojcicki destacou que o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer entre mulheres, embora seja subfinanciado e pouco compreendido. Mesmo antes do diagnóstico, ela e seu marido já apoiavam pesquisas sobre câncer, investindo em tecnologias como o sequenciamento genético. Após o diagnóstico, o casal intensificou os esforços, doando milhões de dólares para pesquisas de detecção precoce, imunoterapias e estudos fundamentais sobre os mecanismos da doença.

A ex-CEO ressaltou a disparidade no financiamento destinado ao câncer de pulmão, que recebe significativamente menos recursos que outros tipos de câncer, como o de mama e o de próstata. Ela se comprometeu a continuar lutando por mais atenção e recursos para essa doença, especialmente para pacientes sem histórico de tabagismo, entre os quais as mulheres representam dois terços dos casos.

Uma vida dedicada à inovação e impacto

Susan Wojcicki foi um pilar do Google desde 1998, quando se tornou a 16ª funcionária da empresa. Sob sua liderança, entre 2014 e 2023, o YouTube transformou-se em uma das maiores plataformas de mídia do mundo, fomentando a economia dos criadores de conteúdo.

Na mensagem, ela reflete sobre as mudanças em sua perspectiva de vida e a importância de valorizar o presente. “Meu objetivo é aproveitar o momento tanto quanto possível e lutar por uma melhor compreensão e cura para essa doença”, escreveu.

Confira o último texto de Susan

"No final de 2022, fui diagnosticada com câncer de pulmão. Eu quase não tinha sintomas e estava correndo alguns quilômetros por dia na época. Nunca fumei, então fiquei totalmente chocada com esse diagnóstico.

Minha vida mudou drasticamente depois desse dia. Decidi me demitir do cargo de CEO do YouTube para focar na minha saúde e na minha família. Consegui levar uma vida quase normal, graças à medicina moderna. Continuei a participar de conselhos, como os da Salesforce, Planet Labs e Waymo, assim como de organizações sem fins lucrativos, como Room to Read e o Environmental Defense Fund (EDF). Mas a maior parte do meu tempo passou a ser dedicada à pesquisa sobre o câncer.

Antes do meu diagnóstico, meu marido e eu já apoiávamos ativamente pesquisas sobre câncer e novas tecnologias, como sequenciamento genético e ciência de dados, com a esperança de iluminar novas curas. Após o diagnóstico, intensificamos nossos esforços, pois rapidamente aprendemos que o câncer de pulmão é pouco pesquisado e mal compreendido. Desde então, doamos milhões de dólares para apoiar pesquisas de detecção precoce, novas opções de imunoterapia que possam curar o câncer, a construção de uma comunidade de pacientes genotipados para melhor entender a doença e pesquisas fundamentais para entender os mecanismos e a ciência por trás dos cânceres.

Uma vida incrível e uma missão contínua

Planejo continuar investindo meu tempo e recursos no futuro em busca de curas para o câncer, especialmente o câncer de pulmão.

Não é muito conhecido que o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer em mulheres e o segundo câncer mais comum entre elas. Embora o câncer de pulmão no geral esteja diminuindo devido à redução no uso de tabaco, o câncer de pulmão entre pessoas que nunca fumaram tem aumentado significativamente, e dois terços das pessoas diagnosticadas com câncer de pulmão sem histórico de tabagismo são mulheres.

Apesar de o câncer de pulmão ser a principal causa de morte por câncer nos Estados Unidos, ele é significativamente subfinanciado. O câncer de pulmão recebe US$ 4.438 por morte em financiamento de pesquisa do NIH, enquanto o câncer de mama recebe US$ 19.869, próstata US$ 9.135, colorretal US$ 7.565 e pancreático US$ 5.932 (fonte). Pretendo aumentar a conscientização e lutar por mais recursos para os pacientes com câncer de pulmão em geral.

Ter câncer não tem sido fácil. Como pessoa, mudei muito, e provavelmente a lição mais importante que aprendi foi apenas focar e aproveitar o presente! A vida é imprevisível para todos, cheia de muitos desconhecidos, mas há muita beleza na vida cotidiana. Meus objetivos daqui para frente são aproveitar o presente tanto quanto possível e lutar por uma melhor compreensão e cura para essa doença.

— Susan"