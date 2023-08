Empresas poderão usar IA para reduzir tempo de assinatura de documentos

A plataforma de assinatura eletrônica D4Sign acaba de lançar um programa de inteligência artificial (IA), o D4Sign.AI, que faz análises em tempo real de contratos. Com ele, pretende reduzir de 70% a 80% o tempo entre o envio e a assinatura dos documentos, dependendo do tipo de contrato.

Como funciona a IA para análise de contratos?

A tecnologia, desenvolvida em pouco mais de um ano por uma equipe de dez especialistas de ponta da própria D4Sign, entrega uma IA fluida, com grande capacidade cognitiva e propriedade sobre a legislação brasileira, resultado do estudo de mais de 30 terabytes de dados de jurisprudências e leis nacionais.

“Desenvolvemos um modelo de linguagem com uma capacidade muito acima do que o mercado oferece, que atua de forma funcional e integrada à plataforma. Basta um clique e o resultado é praticamente instantâneo”, afirma Bruno Kawakami, CTO da D4Sign. “Com o programa, criamos possibilidades de usar IA aplicada a negócios de forma acessível aos clientes.”

O programa de IA da plataforma, que disponibiliza serviços de assinatura digital e gestão documental para empresas e pessoas físicas, chega ao mercado já com duas funcionalidades. A primeira é o Analyzer, que exibe um resumo e os principais pontos do documento, como objeto, partes envolvidas, valor, testemunhas, multa de rescisão, pagamento, entre outros.

“Dessa forma, quem vai assinar o documento não precisa ler 50, 500 páginas para localizar os pontos mais importantes do contrato”, afirma Rafael Figueiredo, CEO e sócio-fundador da D4Sign. “Imagine quanto tempo economiza um executivo, por exemplo, que precisa assinar vários contratos em um único dia.” “É sempre bom lembrar que o D4Sign.AI não dispensa a leitura atenta do contrato por parte do usuário. O que a ferramenta propõe são opções para tornar esse processo ainda mais ágil”, complementa.

A outra funcionalidade é o Chat, que permite que o signatário (quem vai assinar) faça qualquer pergunta à plataforma sobre o documento, caso ainda tenha dúvidas após utilizar o Analyzer. A resposta também é imediata.

Em breve, a ferramenta disponibilizará mais duas funcionalidades. A primeira é o Risk, indicador de risco que, com base em análises avançadas e algoritmos inteligentes, é capaz de determinar a porcentagem de risco presente no contrato. A outra é a Insight, função que oferece sugestões de melhorias ao contrato, ajudando a otimizar cláusulas e garantindo maior segurança jurídica.

Os planos da D4Sign

Ao contrário da concorrência, que oferece o serviço apenas atrelado a um plano específico e com limite de uso ou acessos, a D4Sign cobra um valor fixo muito baixo (centavos) em cada utilização feita pelo usuário. Já quem assina não tem custo algum, tanto para firmar o contrato como para utilizar o programa de IA.

“O cliente, de qualquer plano contratado (mesmo o mais simples), pode disponibilizar todos os recursos do novo serviço ao signatário que ele definir, desde grandes empresas que já utilizam a plataforma D4Sign como Stone, FGV, Danone e Linx até um advogado que emite, por exemplo, cinco contratos por mês”, explica o CEO. “Não há limite de uso, tipo ou de tamanho do documento a ser analisado. E todos são entregues com qualidade.”

A principal vantagem é facilitar a experiência de quem vai assinar o contrato e, com isso, reduzir o tempo de assinatura do documento. Isso se aplica tanto aos signatários quanto aos executivos que assinam diversos documentos por dia. Mas os executivos ressaltam que, em contratos mais elaborados, o serviço não substitui a leitura por um advogado especializado. Ainda assim, ele agilizará o trabalho desse profissional.

Hoje, a D4Sign tem mais de 25 mil clientes no Brasil e alguns países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Colômbia e México. São empresas de todos os segmentos e portes, além de profissionais pessoa física. Em 2022, teve faturamento de R$ 30 milhões e a previsão é de faturar R$ 45 milhões em 2023.

Integração de dados com o governo

Não é a primeira vez que a D4Sign disponibiliza novidades no mercado brasileiro. A empresa, que foi criada em 2015, já processou mais de 80 milhões de documentos, é a única plataforma do mercado nacional que, hoje, oferece 14 pontos de autenticação e possui integração de dados com o governo federal como forma de autenticação, oferecido como D4Sign Score.

Além disso, foi a pioneira no lançamento da selfie (autenticação por biometria facial) em 2017, do Pix (autenticação bancária) como pontos de autenticação em 2020, e da tecnologia multi-cloud.

A plataforma também oferece a opção de elaborar cláusulas contratuais em diferentes documentos para assinatura digital e eletrônica, garantindo agilidade e permitindo personalização. Com o D4Sign CLM (Contract Lifecycle Management), permite ainda automatizar a inclusão de cláusulas contratuais, com todas as regras que o cliente quiser definir.

Todas as operações da plataforma têm validade jurídica e são criptografadas, garantindo a segurança nas transações e reduzindo a exposição das empresas a fraudes. A D4Sign também oferece suporte especializado e a possibilidade de armazenar documentos por tempo ilimitado enquanto a conta estiver ativa no mesmo contrato.

O próximo passo? “No futuro, com a evolução da ferramenta de IA, quem sabe não podemos oferecer um serviço premium que ajude o cliente a decidir se deve assinar ou não um contrato”, arrisca o CTO da D4Sign.