Brindes corporativos: Tramontina oferece mais de 10 mil itens personalizáveis

Faltando quatro meses para as festividades de fim de ano, empresas de todo o país já começaram a fazer suas encomendas de brindes corporativos. Se em tempos normais esses produtos já eram uma importante estratégia de marketing institucional e promocional, no pós-pandemia eles desempenham papel ainda mais relevante.

Em um contexto de trabalho remoto, eventos online e reuniões virtuais, as empresas estão menos presentes na rotina de colaboradores, clientes e parceiros, mas os brindes personalizados com a marca são uma maneira de preencher essa lacuna, criando uma conexão afetiva.

Ideias de brindes para fim de ano

Reflexo disso é o aumento da procura por esse tipo de produto: o mercado global de brindes corporativos deve crescer acima dos 13% ao ano até 2027, estima um estudo do Gitnux Marketdata, divulgado no fim de julho.

“Uma experiência personalizada é essencial para fortalecer a marca e estabelecer laços duradouros com seus públicos. Demonstra cuidado, atenção e valorização das relações, o que pode gerar maior fidelização, engajamento e reconhecimento da marca no mercado”, ressalta Luiz Pedro Bavaresco, gerente de vendas da Tramontina Personaliza.

A empresa, braço da Tramontina que oferece o serviço de brindes personalizados há mais de 15 anos, é referência no mercado – e não só pela reconhecida qualidade da marca mas também pelo catálogo bastante diversificado, com mais de 10 mil produtos Tramontina personalizáveis.

Segundo um estudo da Coresight Research, é exatamente essa combinação que os compradores de presentes corporativos mais valorizam. Para 88%, a qualidade dos produtos é apontada como principal critério de escolha do fornecedor, seguida pela variedade, citada por 81%.

Itens personalizados para todos os orçamentos

O portfólio da Tramontina Personaliza inclui itens variados para cozinha, como tábuas de corte e talheres, além de eletroportáteis e ferramentas.

“É possível personalizar tudo isso, com logotipos, nomes ou mensagens, tornando os brindes únicos e exclusivos”, destaca Bavaresco. “Além disso, investimos em material durável, de design sofisticado e acabamento primoroso, garantindo produtos que transmitem elegância e são úteis para o presenteado”, acrescenta.

Com milhares de opções, tem produtos para todos os budgets, com preços por unidade que vão de R$ 5 a R$ 5 mil. Os mais procurados nesta época do ano são os talheres personalizados e os kits para churrasco.

Já para os que buscam um presente mais premium, o gerente cita as linhas de facas de alta qualidade, como a Century, os conjuntos gourmet e os acessórios para churrasco com design diferenciado.

Seja qual for o item escolhido, Bavaresco explica que os valores variam conforme a quantidade comprada, com descontos progressivos em pedidos de maior quantidade, e condições especiais podem ser aplicadas em compras feitas com antecedência.

Pedidos para o fim do ano

Falando em antecedência, para as festas do fim de ano as empresas já estão fazendo suas encomendas. Na Tramontina Personaliza, a recomendação é que os pedidos sejam feitos pelo menos dois meses antes da data pretendida de entrega.

“Dessa forma, podemos garantir a disponibilidade dos produtos desejados e proporcionar um processo de personalização detalhado e com prazo adequado para entrega”, explica Bavaresco.

Segundo o gerente, o processo de compra é simples: para iniciar, basta a empresa entrar em contato pelo site oficial, telefone ou e-mail. Esse, aliás, é outro ponto decisivo para quem compra brindes corporativos: 78% dos clientes priorizam a facilidade na hora de encomendar os produtos.

“Ao recebermos a solicitação, nossa equipe dedicada auxilia o cliente em todas as etapas, desde a escolha dos produtos até a personalização desejada. Em seguida, cuidamos da produção e da entrega, para garantir que os brindes sejam feitos conforme as expectativas do cliente”, esclarece.

Antes de encomendar os produtos, no entanto, a dica para as empresas é pensar bem qual brinde será entregue, porque é importante que ele seja condizente com a marca e, principalmente, útil para quem vai ganhar. Depois, é só presentear os profissionais e valorizar a relação que está nutrindo.