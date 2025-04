Empresa lança fone de ouvido com a 'cara' do Walkman clássico

O fone de ouvido estéreo apareceu pela primeira vez em 1958 graças aos norte-americanos John C. Koss e Martin Lange. Depois, há mais de 50 anos, a Sony revolucionou o mundo da música com o Walkman, em 1979.

E não é que em 2025, com todas as tecnologias possíveis para um fone, uma empresa resolve fabricar uma peça bem parecida com aquela lançada pela empresa japonesa no final da década de 70?

Os novos fones de ouvido Lightwear Hp1 da km5 apresentam um design minimalista semelhante ao que acompanhava o Walkman há mais de 40 anos, mas aprimorados com recursos sem fio.

Segundo reportagem do The Verge, o aparelho foi mostrado pela primeira vez em julho do ano passado por meio de uma plataforma de financiamento coletivo japonesa. A disponibilidade dos fones era esperada para o final do ano passado, mas atrasos fizeram com que eles começassem a ser comercializados apenas no final da semana passada. Eles agora estão disponíveis na loja online da km5 por US$ 189 (algo em torno de R$ 1.067).

Como é o fone

Com uma faixa de cabeça fina e flexível em aço inoxidável polido, presa a almofadas compactas que se encaixam nas orelhas em vez de envolvê-las completamente, os Hp1 lembram os fones de ouvido do Walkman, mas com um compartimento quadrado adicional em cada lado. O modelo tem drivers de 40 mm pesa 103 gramas, menos da metade dos fones de ouvido sem fio WH-1000XM5, carro-chefe da Sony, que pesam 250 gramas.

A duração da bateria é estimada em até 24 horas e, embora o HP1 utilize um design mais aberto que minimiza a redução passiva de ruído, os fones de ouvido oferecem cancelamento de ruído ativo, bem como um modo de transparência para amplificar os sons ambientes e melhorar a percepção situacional, de acordo com o The Verge.

Assim como os Apple AirPods Max, as almofadas auriculares magnéticas do HP1 são fáceis de remover e recolocar, enquanto as caixas possuem botões físicos para ligar/desligar, controlar a reprodução, ajustar o volume e ativar a Siri ou o Google Assistente.

Os fones de ouvido são compatíveis com os codecs de áudio Bluetooth SBC, AAC e LE, mas também podem ser usados ​​com um cabo USB-C conectado a um smartphone ou computador.