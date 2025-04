Vai chover no show da Lady Gaga? Veja previsão do tempo para o próximo sábado, 3

O show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana no Rio de Janeiro está marcado para o próximo sábado, 3. E na hora de saber o que levar para o evento, vale ficar de olho na previsão do tempo — porque a apresentação será ao ar livre.

Segundo as previsões meteorológicas para o Rio de Janeiro, a temperatura no dia do show deve variar entre 20°C e 28°C, com clima agradável e sem chuva intensa. Veja abaixo os detalhes da previsão do tempo para o sábado, 3.

Previsão do tempo para o evento

Maio é um mês relativamente seco na cidade, com poucos dias de chuva e boa quantidade de Sol. A média histórica indica que as condições climáticas devem colaborar para um evento ao ar livre, com céu claro e temperaturas amenas — ideais para o público estimado em 1,6 milhão de pessoas que deve comparecer ao evento.

Portanto, a expectativa é de um dia de show com tempo favorável, sem chuvas que possam atrapalhar a festa na praia.

Como se preparar para o show?

Embora o clima seja favorável para o evento, é importante que os participantes se preparem para o tempo ameno. Lembre-se de que o evento será ao ar livre, por isso, é recomendado levar uma proteção contra o sol, como protetor solar, chapéus e óculos escuros, além de manter-se hidratado durante o dia.

Evite levar itens volumosos, já que a Praia de Copacabana deve ficar cheia, com uma grande concentração de pessoas para o show de Lady Gaga.

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

