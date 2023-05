Empresa chinesa iFlytek lança chatbot de IA concorrente de ChatGPT

A empresa chinesa de Inteligência Artificial, iFlytek, acaba de apresentar um produto concorrente do ChatGPT, o SparkDesk, com uma demonstração ao vivo de seu modelo de inteligência artificial para aplicação voltada para consumidores e empresas.

Liu Qingfeng, presidente da iFlytek, apresentou seu modelo de linguagem natural em grande escala SparkDesk, desenvolvido internamente, em um evento de lançamento em Hefei, província de Anhui.

Liu disse que a iFlytek tem como objetivo superar as capacidades do ChatGPT na compreensão da língua chinesa e alcançar seus padrões em inglês.

O ChatGPT é um chatbot de IA desenvolvido pela empresa americana de pesquisa em IA OpenAI, que tem chamado a atenção mundial por suas habilidades versáteis na escrita de ensaios, verificação de erros de programas e elaboração de planos de negócios.

Demonstração para o público

Durante o evento, Liu usou prompts de reconhecimento de voz para pedir ao SparkDesk, em chinês e inglês, para avaliar ensaios de estudantes e compor histórias hipotéticas sobre a presença de Confúcio nas Olimpíadas de Pequim em 2008. A demonstração também ofereceu à audiência a chance de fazer perguntas.

“O impacto dessa tecnologia gerativa de IA não é menos importante do que o nascimento do PC ou da internet”, disse Liu. “Precisamos fazer o nosso melhor para aprender com o ChatGPT”, disse ele, “e até mesmo buscar ultrapassá-lo”.

A IA generativa se refere a algoritmos treinados para produzir novo texto, imagens, código, vídeo ou áudio.

Liu disse anteriormente que a inovação e os serviços de IA serão mais amplamente utilizados nas indústrias automotiva, médica e de educação.

Impulsionado pela tecnologia de IA, o lucro líquido da iFlytek crescerá mais de 30% anualmente a partir de 2023, disse Liu.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Time-weekly