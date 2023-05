O RMB registra rápido crescimento em liquidação transfronteiriça

A liquidação transfronteiriça da moeda chinesa renminbi, ou iuane, registrou rápido crescimento durante o primeiro trimestre deste ano, continuando a expandir seu processo de globalização, segundo a mídia local.

Na província de Heilongjiang, no nordeste da China, a cidade de Mudanjiang viu o aumento de liquidação transfronteiriça de RMB aumentar 240% ano a ano no primeiro trimestre; enquanto na província de Hunan, no centro da China, os recebimentos e pagamentos transfronteiriços de RMB da cidade de Zhuzhou alcançaram a maior marca em quase oito anos.

Na província de Guangdong, no sul da China, a liquidação transfronteiriça de RMB atingiu 1,67 trilhão de iuanes no primeiro trimestre, representando 51,6% do total de liquidação de moeda local e estrangeira. A liquidação em RMB ultrapassou outras moedas pela primeira vez.

Força em investimentos

Além da liquidação e pagamento transfronteiriços, o RMB também mostra sua força em investimento e financiamento transfronteiriços.

O baixo custo de financiamento é a principal força para empréstimos em RMB diretamente do exterior. No ano passado, devido à alta inflação em algumas das principais economias, o índice do dólar americano atingiu uma nova alta em 20 anos, enquanto o euro e a libra registraram novas baixas.

As altas taxas de juro das principais economias trouxeram altos custos de financiamento no exterior, disse Luo Jun, gerente-geral do departamento de ativos financeiros da China General Nuclear Power Corp à mídia local, acrescentando que o custo de financiamento em RMB é relativamente menor, o que pode ajudar as empresas a reduzir os custos de financiamento e se globalizar.

Guan Tao, economista-chefe global da BOC International, afirmou que a demanda no exterior por RMB, como moeda de financiamento, está aumentando. Com base em estatísticas da Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, fornecedora global de serviços de mensagens financeiras, a participação do RMB no financiamento comercial transfronteiriço foi de 4,5% em fevereiro, em comparação com menos de 2% no mesmo período do ano passado.

Quinta moeda mais usada

Como moeda de liquidação de pagamento, o RMB experimentou um rápido crescimento no uso transfronteiriço. Atualmente, o RMB representa cerca de 50% do total de recebimentos e pagamentos transfronteiriços de moeda local e estrangeira. Dados da Swift mostram que a participação global de pagamento do RMB alcançou 2,3% em 2022, tornando-se a quinta moeda mais ativa para pagamentos globais.

Como moeda de negociação, a posição global do RMB melhorou significativamente. Dados do Banco de Compensações Internacionais mostraram que a participação do RMB no mercado global de negociação forex subiu para 7% em abril de 2022, tornando-se a quinta moeda de negociação mais importante.

Como moeda de reserva forex, atualmente mais de 80 bancos centrais ou autoridades monetárias no exterior incluíram o renminbi como reserva forex. O RMB se tornou a quinta maior moeda de reserva e o peso do renminbi na cesta de moedas que compõem os Direitos Especiais de Saque do Fundo Monetário Internacional – um ativo de reserva internacional também conhecido como SDRs – classificou-se em terceiro lugar, atrás do dólar e do euro.

De moeda de liquidação para moeda de reserva, a globalização do RMB está entrando em uma nova fase e abrindo caminho para mais oportunidades, afirmam especialistas. O sólido crescimento econômico da China ofereceu forte apoio à globalização do RMB, atraindo mais investidores estrangeiros. Enquanto isso, a política monetária prudente da China manteve a estabilidade básica da economia, das finanças e do RMB.

No geral, o mercado está confiante em relação ao RMB, disse Tu Yonghong, vice-diretor do Instituto Monetário Internacional da Universidade Renmin da China. Ao longo da última década, as flutuações cambiais do RMB foram as menores entre as sete principais moedas, com o caráter de uma moeda de refúgio seguro. Assim, mais investidores, incluindo empresas e indivíduos, estão dispostos a aceitar o renminbi, acrescentou Tu.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China News