Empresa chinesa diz que pode transformar carro elétrico em cinema

O maior fabricante de projetores de cinema da China está voltando suas atenções para os veículos elétricos, já que a concorrência acirrada entre as montadoras cria uma demanda por telas mais desenvolvidas e novos tipos de entretenimento no carro.

A Appotronics - fornecedora de tecnologia de telas a laser para mais de 30% dos cinemas da China e com uma participação de 70 a 80% no mercado de projetores de filmes a laser do país - agora está oferecendo experiências cinematográficas aos passageiros do banco traseiro com telas grandes. As informações são do Financial Times.

Seus produtos também podem projetar informações sobre rotas nos para-brisas dos motoristas e lançar mensagens personalizadas na estrada para pedestres a partir dos faróis do carro, como avisos de "Pare" para pedestres que usam fones de ouvido.

O fundador e presidente da empresa sediada em Shenzhen, Li Yi, espera que entre 10% e 30% da receita deste ano seja proveniente de equipamentos para veículos elétricos, em comparação com "quase nada" em 2023. Os analistas esperam que as receitas do grupo cresçam 25% (para US$ 420 milhões) este ano, de acordo com pesquisa da Bloomberg.

De acordo com o FT, as montadoras de automóveis da China estão envolvidas em uma guerra de preços à medida que a demanda mais lenta dos consumidores, o excesso de veículos novos e a desaceleração do crescimento econômico reduzem os preços. As marcas estão introduzindo tecnologia automotiva cada vez mais sofisticada para ajudar a diferenciar seus modelos dos demais e atrair os consumidores.

O investimento em tecnologia de veículos elétricos ajudou a aumentar os gastos com pesquisa e desenvolvimento da Appotronics em quase 10% no primeiro semestre do ano passado, de acordo com um relatório da companhia.

A BYD da China, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, planeja adicionar uma série de novos recursos a seus carros, incluindo drones montados no veículo e volantes destacáveis para jogar videogames no carro.

A Xpeng, outra montadora chinesa, revelou que seus veículos podem produzir mapas tridimensionais dos arredores, enquanto a Li Auto ostenta geladeiras e aquecedores de bebidas embutidos em modelos que podem ser estacionados remotamente por meio de aplicativos.

Li Yi disse ao FT que o Aito M9, apoiado pela Huawei, foi equipado com uma tela de 32 polegadas da Appotronics, transformando a cabine em um cinema particular. Os projetores da empresa também podem exibir textos e imagens nas superfícies internas do carro.