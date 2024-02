General Motors lança SUV elétrico Cadillac Lyriq na Europa em aposta no mercado de luxo

A General Motors apresentou nesta segunda-feira, na França, o Cadillac Lyriq, seu elétrico de luxo, numa nova aposta da montadora para a Europa, mercado para o qual retornou no ano passado.

Em outubro, a GM anunciou que estava lançando modelos no Suíça, o primeiro passo de um retorno a modelos 100% elétricos aos mercados europeus desde a venda das marcas Opel e Vauxhall em 2017.

Ao contrário de seu mercado doméstico, onde depende de uma grande rede de concessionárias, os clientes europeus podem personalizar e comprar seus Cadillacs elétricos totalmente on-line. A montadora aguarda se esse movimento será feito só pelos consumidores mais ricos

As montadoras europeias estão concentradas na tentativa de criar veículos elétricos mais acessíveis, sob pressão dos concorrentes chineses e da desaceleração do crescimento da demanda. Jaclyn McQuaid, chefe da GM na Europa, disse à Reuters em um evento de lançamento em Paris que se espera que os SUVs elétricos continuem sendo o segmento de crescimento mais rápido para veículos de emissão zero carbono.

"Quando você olha para o mercado de veículos elétricos a bateria na França, é o mercado de luxo que cresceu mais", disse McQuaid. "O mercado de luxo é onde o foco está agora."

O carro elétrico mais vendido na França no ano passado foi o SUV Modelo Y da Tesla, que custa a partir de 42.990 euros (US$ 46.500).