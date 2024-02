Apple desiste de fabricar carros elétricos após 10 anos de pesquisa

A Apple não vai mais entrar na briga da produção dos carros elétricos. Já eram dez anos de trabalhos e pesquisas na área, sendo um dos projetos mais ambiciosas da história da empresa.

A Apple fez a revelação na terça-feira, surpreendendo os quase 2.000 funcionários que trabalham no projeto, segundo a Bloomberg. Muitos funcionários da equipe de carros serão transferidos para a divisão de inteligência artificial, uma das prioridades da empresa neste momento. Haverá demissões, mas o tamanho da corte ainda é incerto.

A medida foi um alívio para os investidores. As ações subiram 1%, a US$ 182,63, no fechamento em Nova York.

Elon Musk, dono da Tesla, também comemorou a mudança. Ele compartilhou uma publicação no X com um emoji de saudação e um cigarro.

Apple estava no projeto há 10 anos

A gigante da tecnologia começou a trabalhar no Projeto Titan por volta de 2014, visando um veículo elétrico totalmente autônomo com um interior semelhante ao de uma limusine e navegação guiada por voz.

O projeto enfrentou dificuldades quase desde o início, com a Apple mudando várias vezes a liderança e a estratégia da equipe.

De acordo com a Bloomberg, a Apple ainda estava a anos de produzir um carro e contemplou muitos designs diferentes. Além da aparência do veículo, a descoberta da tecnologia de direção autônoma era um grande desafio. A Apple testava seu sistema em estradas desde 2017, usando a parte externa de um SUV Lexus, colocando dezenas de veículos em estradas nos EUA. A empresa também testou componentes mais secretos em uma pista gigantesca em Phoenix, que já foi propriedade da Chrysler.

Com o andamento dos trabalhos, a Apple estava calculando que seu carro custaria em torno de US$ 100.000. A diretoria da empresa também estava preocupada em continuar gastando centenas de milhões de dólares por ano em um projeto que talvez nunca vingasse de fato.

O momento atual do mercado dos veículos elétricos não é dos melhores. O crescimento das vendas perdeu força nos últimos meses depois que preços altos e a falta de infraestrutura de recarga desencorajaram os compradores a mudar para veículos totalmente elétricos. A General Motors e a Ford estão se voltando para a produção de mais veículos híbridos depois de enfrentarem uma demanda fraca por carros elétricos e gargalos na fabricação. Com isso, montadoras estão cortando os preços, metas de produção e previsões de lucro.

Até o momento, a maior investida da Apple no setor automotivo foi o software CarPlay, que permite que os motoristas acessem os recursos do iPhone, como mapas e Siri. Ele está sendo redesenhado para se integrar mais profundamente aos controles e sistemas de entretenimento dos veículos.

A Apple continua investindo pesadamente em outras áreas. A empresa gastou US$ 113 bilhões em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos, com uma taxa média de crescimento anual de cerca de 16%. A empresa lançou recentemente o headset Vision Pro - sua primeira nova categoria de produto em quase uma década. O Vision Pro vem recebendo críticas pelo preço alto e as vendas não estão indo como o esperado pela companhia.