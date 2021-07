Em nova jogada, Konami troca 'PES' por 'eFootball'

A japonesa Konami confirmou nesta quarta-feira, 21, o encerramento da tradicional franquia de jogos de futebol ‘Pro Evolution Soccer‘, lançada no longínquo ano de 2001.

No entanto, não se trata de um fim, mas sim de um movimento para atualizar completamente a marca. Ao iniciar pelo novo nome, que agora é ‘eFootball‘, e pelo modelo de vendas: que ofertará o conteúdo básico do jogo gratuitamente, com o acesso cruzado (crossplay) entre todas as plataformas, incluindo a versão para smartphones, até o fim de dezembro.

Confira o trailer do novo jogo abaixo:

Como é possível ver no vídeo promocional, ‘eFootball’ está com 'cara de jogo de nova geração'. O game foi desenvolvido usando o motor gráfico Unreal Engine 4, ferramenta que hoje é escolhida por permitir atualizações visuais ao logo do tempo sem que uma nova versão do jogo precise ser lançada.

Além disso, os movimentos dos jogadores também serão incrementados com a tecnologia Motion Matching, que “converte a vasta gama de movimentos que os jogadores realizam em campo numa série de animações, selecionando a mais precisa em tempo real”.

A Konami também pretende incluir novos itens e conteúdos no jogo por temporada de lançamento. Algo semelhante ao que os jogos mais populares atualmente fazem. Exemplos fortes disto são Fortnite, League of Legends e Call of Duty: WarZone.

Outra aposta é a venda de modos de jogo separados. “No futuro, certos modos serão vendidos como DLC opcional, dando aos jogadores a liberdade de construir uma experiência que siga seus interesses”, disse Konami.

A ideia é transformar o “eFootball” em um serviço, algo que tem crescido na indústria nos últimos anos. Se vai dar certo, só o tempo dirá.

Não perca as últimas tendências do mercado de tecnologia. Assine a EXAME.