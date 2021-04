Em carta final, Bezos afirma que Amazon precisa cuidar dos funcionários

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, divulgou nesta quinta-feira, 15, uma carta final aos acionistas da empresa, antes de passar o bastão para Andy Jassy, que irá assumir a presidência da gigante.

No texto, Bezos afirma que a Amazon, uma empresa sempre focada em prover o melhor serviço aos consumidores, precisa ter essa visão e cuidado também com seus funcionários.

Na última semana, a empresa conseguiu vencer uma votação contra a criação de um sindicato de trabalhadores no Alabama, que teria sido o primeiro sindicato dentro de um centro da Amazon nos Estados Unidos.

Além disso, a empresa tem lidado com uma crise pública após acusações de que entregadores e motoristas precisam urinar em garrafas durante o serviço. No final de março, trabalhadores da empresa na Itália realizaram uma greve, a primeira que a gigante enfrentou a nível nacional na Europa, pedindo melhores condições de trabalho.

"Embora o resultado do voto [para criação do sindicato] tenha sido pequeno e nosso relacionamento direto com os empregados seja forte, está claro para mim que precisamos de uma visào melhor de como criamos valor para empregados — uma visão para o sucesso deles", disse Bezos no texto.

"Nós sempre quisemos ser a companhia mais centrada no consumidor no planeta. Não vamos mudar isso. É o que nos trouxe até aqui. Mas eu estou nos comprometendo com uma adição. Nós seremos o melhor empregador do planeta, e o lugar mais seguro para trabalhar do planeta".

Bezos afirmou ainda que isso não deve preocupar investidores e acionistas e que a empresa é capaz de focar no consumidor e em seus funcionários. "Pense desta maneira. Se nós podemos operar dois negócios tão diferentes como o e-commerce a AWS, e fazer os dois no mais alto nível, nós certamente podemos podemos fazer o mesmo com essas visões. Na realidade, eu acho que eles irão reforçar um ao outro", afirmou.

Bezos anunciou no início de fevereiro que havia iniciado um processo de transição e que deixaria o cargo a partir do terceiro trimestre deste ano. Bezos continuará na empresa, como presidente do conselho executivo.