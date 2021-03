Amazon nega que funcionários urinem em garrafas, e é confrontada online

A Amazon negou em uma conta oficial da empresa no Twitter que funcionários, principalmente motoristas e trabalhadores de centros logísticos, precisem urinar em garrafas plásticas durante o expediente na companhia.

O problema: diversas pessoas, entre jornalistas e usuários da rede, vieram à tona com dezenas de evidências que apontam que a prática acontece.

A publicação aconteceu em resposta a um tweet do deputado democrata Mark Pocan, que reclamava de a empresa tentar impedir a formação de sindicatos e do fato de que alguns funcionários eram forçados a "urinar em garrafas". A resposta da empresa foi combativa: "você não acredita realmente nessa história de urinar em garrafas, não é? Se fosse verdade, ninguém trabalharia para nós", afirmou a conta @amazonnews.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

— Amazon News (@amazonnews) March 25, 2021