Em busca de assinantes, Apple estende gratuidade de serviço de streaming

Tendo em vista as restrições geradas pela covid-19, a Apple vai estender a gratuidade de seu serviço de streaming a alguns assinantes. A companhia já oferece um ano do serviço sem custos a qualquer pessoa que adquirir novos dispositivos — medida adotada desde novembro do ano passado.

O período “extra” sem custos varia de acordo com o período em que a assinatura foi feita e não abrange todos os usuários do serviço. De acordo com informações do TechCrunch, clientes cujo vencimento da gratuidade do serviço está programado para este ano poderão aproveitar o TV+ de graça até fevereiro do ano que vem.

Segundo informações da companhia, os usuários contemplados com o benefício serão notificados por e-mail — não é necessário procurar a Apple para obtê-lo.

Hoje, o Apple TV+ tem 33 milhões de assinantes, número bastante inferior ao de outras plataformas de streaming lançadas no mesmo período, como a Disney+, que tem 50 milhões de assinantes. Para ter uma ideia do potencial de mercado a ser alcançado, a Netflix conta com 200 milhões de assinantes.

A ação também leva em conta a queda consecutiva das vendas globais de smartphones, carro-chefe da empresa. Na pandemia, a queda nas compras de celulares superou os 30%, de acordo com informações do IDC.