Elon Musk pretende escrever um livro sobre Tesla e SpaceX

Elon Musk já é o homem mais rico do mundo, dono de empresas como a fabricante de carros Tesla e a SpaceX, voltada para a exploração espacial, mas tudo isso parece não ser o suficiente para ele.

Agora, Musk anunciou que está escrevendo um livro sobre as duas companhias. Em seu perfil no Twitter, ele disse "é a hora de contar a história da Tesla e da SpaceX". Em uma segunda publicação, "da Terra e de Marte", para finalizar a série de tuites com "lições aprendidas".

Lessons learned — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

Quando um de seus 46 milhões de seguidores na rede social perguntou o que Musk queria dizer com seus tuites, e se ele estava planejando escrever um livro, a resposta foi "sim". Outra teoria é a criação de um podcast, quase como a entrevista que ele fez para o Clubhouse no dia 31 de janeiro, com o CEO da Robinhood, Vlad Teney.

Mas essa não é a primeira vez que o bilionário fala sobre escrever um livro. Em 2019, ele disse que a história do começo de sua carreira "poderia ser um livro um dia".