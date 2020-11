Drones patrulham praias de Sydney para evitar nova onda de covid-19

O objetivo de um verão seguro durante a pandemia recebe a ajuda da tecnologia na Austrália.

Guardas de patrulha de surfe em algumas das praias icônicas de Sydney recorrem a drones para verificar o distanciamento social entre banhistas na areia.

O governo tenta evitar uma repetição das cenas nos primeiros dias da pandemia, quando autoridades foram obrigadas a fechar a praia de Bondi e outros locais depois de milhares de pessoas viajarem para a costa, muitas ignorando as regras de distanciamento social.

Drones at the ready: Northern Beaches Council will have eyes in the sky to ensure Covid rules are kept this summer pic.twitter.com/mF3mrBYQwj — Emily Cadman (@ecadman) November 13, 2020

Embora a Austrália tenha se destacado no controle da transmissão comunitária, o novo surto em Melbourne, segunda maior cidade do país, mostrou como o coronavírus pode sair de controle rapidamente. Melbourne acaba de sair de um período de três meses de confinamento devido ao aumento dos casos após falhas de segurança em hotéis usados para colocar em quarentena pessoas que retornavam do exterior. O lockdown funcionou, e o estado de Victoria divulgou na sexta-feira seu 14º dia consecutivo sem novos casos.

Como o verão se aproxima, distritos à beira-mar de Sydney estão preparados para o fluxo esperado de visitantes. Com as fronteiras internacionais fechadas, os australianos não podem passar férias no exterior. Além disso, algumas restrições ainda estão em vigor para viagens interestaduais, o que pode tornar as praias da cidade ainda mais populares do que o normal.

“Será um verão muito agitado”, disse na sexta-feira o prefeito do Conselho de Praias do Norte, Michael Regan, durante o lançamento do projeto piloto de drones em Manly Beach. “Esta parceria é uma parte fundamental de nossas operações de segurança para o verão da Covid.”

Os drones serão operados por pilotos salva-vidas surfistas que já usam tecnologia semelhante para detectar tubarões.