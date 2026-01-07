Plataforma usada por gamers Discord entra com pedido de IPO nos EUA

A plataforma de bate-papo online Discord entrou com um pedido confidencial para realizar uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 7. A iniciativa ocorre em meio à retomada gradual do mercado estadunidense de IPOs, após três anos de baixa atividade.

Segundo a Bloomberg, a empresa sediada em São Francisco, na Califórnia, trabalha com o Goldman Sachs Group e o JPMorgan Chase — dois dos maiores bancos de investimentos do mundo — na possível abertura de capital.

Fundado em 2015, o Discord é popular entre jogadores de videogame, mas atualmente também abriga servidores dedicados a temas diversos, como investimentos, música e rádios comunitárias.

Em dezembro, a empresa emitiu um comunicado em que contabilizava mais de 200 milhões de usuários ativos mensais. O serviço é gratuito, enquanto a assinatura paga Nitro oferece recursos adicionais, como streaming aprimorado e opções de personalização.

Em 2021, a plataforma foi avaliada em cerca de US$ 15 bilhões (R$ 83 bi) em rodada de financiamento liderada pelo Dragooner Investiment Group. Na mesma época, a empresa recusou uma proposta de aquisição de aproximadamente US$ 12 bilhões (R$ 64 bi).

O ano passado foi agitado para a Discord. Além da troca de líderes — Humam Sakhnini, ex-vice da Activision Blizzard, assumiu a diretoria executiva no lugar de Jason Citron, cofundador que segue no conselho de administração —, a empresa se viu pressionada pelo governo estadunidense em relação às políticas de segurança infantil, após ser mencionada como o espaço virtual de encontro para crimes virtuais.

A volta dos IPOs nos EUA

Com a possibilidade de um IPO, a Discord entra na lista de empresas de tecnologia apoiadas por capital de risco, que avaliam estrear na bolsa de valores. As ofertas públicas iniciais de companhias do ramo nas bolsas americanas arrecadaram US$ 15,6 bilhões (cerca de R$ 83,7 bi, na cotação atual) no ano passado, mais que o dobro do valor levantado em 2024.

Entre as empresas que já protocolaram documentos de IPO junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) estão a Motive Technologies, de software de gestão de frotas com uso de inteligência artificial, e a Klook Technology, empresa asiática de aplicativos de viagens.

Apesar desses avanços, o mercado de IPOs ainda enfrenta incertezas: a volatilidade provocada pelas tarifas impostas por Donald Trump e a paralisação do governo, somadas à liquidação de ações ligadas ao mercado de IA no fim do ano, reduziram as expectativas de uma recuperação mais forte e rápida.