Detox digital: fabricante da Nokia lança celular da Barbie sem conexão à internet; veja preço

HMD, empresa responsável pelos telefones da marca Nokia, lançou recentemente um novo celular da Barbie que promete resgatar a simplicidade dos dispositivos móveis de antigamente. Com um design flip clássico e chamativo, o dispositivo é totalmente rosa e exibe o icônico logotipo da Barbie na parte traseira. Diferente dos smartphones modernos, o HMD Barbie Phone não possui conexão à internet ou aplicativos de redes sociais, sendo uma resposta direta ao crescente desejo de "detox digital", especialmente entre os jovens da Geração Z. As informações são da CNBC.

O celular foi lançado inicialmente no Reino Unido, com preço sugerido de £99, o que equivale a aproximadamente R$ 725. Um lançamento nos Estados Unidos está previsto para ocorrer em breve, e a HMD planeja revelar detalhes sobre a distribuição nos EUA em suas redes sociais. O aparelho é fruto de uma colaboração entre a HMD e a Mattel, a gigante dos brinquedos que criou a franquia Barbie em 1959. O objetivo é capitalizar sobre o sucesso contínuo da marca Barbie, especialmente após o lançamento do blockbuster de 2023, que arrecadou US$ 1,4 bilhão (R$ 7,79 bilhões) nas bilheteiras globais.

'Dumb phones'

A crescente tendência de "dumb phones" — aparelhos que oferecem apenas funcionalidades básicas como chamadas, mensagens de texto e câmera — é o principal foco desse lançamento. Muitos consumidores, principalmente da Geração Z, têm buscado reduzir o tempo gasto em redes sociais e na internet em geral, optando por dispositivos que limitam essas funcionalidades. O HMD Barbie Phone, com seu design nostálgico e funcionalidade reduzida, atende diretamente a essa demanda.

O dispositivo vem equipado com uma câmera de 0,3 megapixels, suficiente para capturar imagens no estilo "Y2K", e inclui também uma lanterna embutida. Além disso, o aparelho acompanha uma capa rosa vibrante, adesivos temáticos da Barbie e duas capas traseiras intercambiáveis, uma com espirais coloridas e outra com um design de coração. A intenção é oferecer uma experiência divertida e personalizada, em sintonia com a cultura pop dos anos 2000.

Com o lançamento do HMD Barbie Phone, a empresa espera atingir um público que valoriza tanto a estética retro quanto a necessidade de se desconectar do mundo digital. A HMD acredita que, embora o celular não substitua os smartphones modernos, ele pode se tornar um dispositivo secundário, ideal para momentos em que se deseja uma pausa na conectividade constante. Essa estratégia visa não apenas conquistar novos consumidores, mas também manter a relevância da marca Nokia em um mercado altamente competitivo.