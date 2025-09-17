Presos por dentro? Tesla enfrenta investigação nos EUA por falha em maçanetas eletrônicas

A Tesla está sob investigação da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) devido a possíveis falhas nas maçanetas eletrônicas de seus veículos. O regulador afirma que o objetivo é avaliar relatos de ocupantes, principalmente crianças, que ficaram presos dentro dos carros por problemas relacionados à energia das travas das portas.

Segundo a NHTSA, a investigação foi motivada por nove casos documentados em que crianças não conseguiram sair de SUVs Modelo Y por defeitos na bateria de baixa voltagem, que afeta a operação das maçanetas eletrônicas.

Embora os veículos possuam travas manuais, a agência observa que nem todos os ocupantes, especialmente crianças, conseguem acioná-las.

A investigação também revisará a abordagem da Tesla para fornecer energia às travas e a confiabilidade das fontes de alimentação. A análise inicial se concentra na operabilidade das portas pelo lado externo do veículo, onde não existe modo manual de abertura.

Impactos

As maçanetas eletrônicas da Tesla, que ficam rentes ao veículo para melhorar a aerodinâmica, já geraram preocupações pelo mundo. O governo da China está considerando proibir esse tipo de maçaneta por razões de segurança.

Nos Estados Unidos, a NHTSA continuará acompanhando relatos de problemas, incluindo situações em que as portas não podem ser abertas pelo lado interno.

A agência reforça que ficar preso dentro de um veículo representa risco elevado em emergências, como em dias de calor intenso, sobretudo para crianças.

A investigação se soma a outras abertas contra a Tesla, incluindo a análise de relatórios incompletos de acidentes envolvendo a tecnologia de direção parcialmente autônoma e problemas relacionados ao recurso de estacionamento remoto.