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Resultado das eleições no Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (PL) é eleito governador

Com 96,07% das urnas apuradas, Lorenzo Pazolini recebeu 52,01% dos votos válidos no estado; Ricardo Ferraço ficou com 47,99%.

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini - Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos do ES - 22.11.2019 Foto: Tati Beling (Tati Beling/Assembleia Legislativa do Espírito Santo/Flickr/Divulgação)

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini - Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos do ES - 22.11.2019 Foto: Tati Beling (Tati Beling/Assembleia Legislativa do Espírito Santo/Flickr/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20h41.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 20h47.

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De acordo com dados da apuração, com 96,07% das urnas apuradas, Lorenzo Pazolini (PL) recebeu 52,01% dos votos válidos no Espírito Santo. Ricardo Ferraço (MDB) ficou com 47,99%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 2.991.650 eleitores estavam aptos a escolher o próximo governador.

Veja o resultado completo da votação para governador no Espírito Santo

Como ficou o primeiro turno para governador no Espírito Santo?

No primeiro turno, Lorenzo Pazolini (Republicanos) recebeu 52,01% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço (MDB) teve 47,99%. Helder Salomão (PT) recebeu 15,31%, ficando de fora da disputa.

Quem são os senadores eleitos no Espírito Santo?

Os senadores eleitos no Espírito Santo foram Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Espírito Santo?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 54,78% dos votos válidos no Espírito Santo, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 37,76%. O escritor Augusto Cury recebeu 2,89%, Renan Santos teve 2,36% e Ronaldo Caiado ficou com 1,74%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pôde justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Espírito Santo

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