China investe em novas tecnologias para baterias de íon-lítio com alta densidade energética

A BASF Shanshan, joint venture formada pela gigante química alemã BASF e a empresa chinesa Shanshan Energy, intensificou a produção de materiais de cátodo com alto teor de níquel em sua oficina automatizada e digital em Changsha.

O processo, que vai desde a dosagem até a embalagem com remoção de impurezas magnéticas, é totalmente automatizado e opera em larga escala.

Inovações tecnológicas para melhorar a eficiência das baterias

Segundo Peng Wenjie, diretor de operações da empresa, o material, um pó preto utilizado em baterias, abastece diversos setores, como o de smartphones, drones e veículos elétricos. “Esse pó é o nosso material de cátodo. Ele responde por cerca de 45% do custo total de uma bateria de íon-lítio e influencia diretamente a densidade de energia, a segurança e o desempenho de carga e descarga”, afirmou.

Para enfrentar desafios como aumento de temperatura e instabilidade em baterias, a BASF Shanshan investiu em novas estruturas de íons de lítio. A empresa também foi pioneira no uso de dopagem in situ para superar o colapso estrutural em altas voltagens. Como resultado, lançou o primeiro material de 4,45V do setor.

Avanços em baterias de estado sólido e novas aplicações

De acordo com Peng, a nova tecnologia permite manter a temperatura das baterias de celulares estável em cerca de 70°C, aumentando a autonomia e a segurança. A empresa já iniciou a produção em massa de materiais de óxido de cobalto de lítio com 4,5V e alta densidade energética. A versão de 4,53V está em fase de testes com clientes e deve entrar em produção comercial até 2026.

Nos últimos anos, a BASF Shanshan concentrou esforços em pesquisa e desenvolvimento de novos materiais de cátodo, incluindo soluções para baterias de sódio, baterias de estado sólido e compostos ternários. Em agosto de 2024, a empresa iniciou a produção piloto de materiais ativos para baterias totalmente em estado sólido na unidade de Changsha.

Novas estratégias e o futuro da empresa

Peng explicou que as baterias de estado sólido, consideradas a principal rota tecnológica para modelos de alto desempenho, oferecem maior capacidade, estabilidade e eficiência de descarga. A BASF Shanshan já desenvolveu materiais ternários com alto teor de níquel voltados para esse tipo de bateria, cuja produção deve começar ainda este ano.

Com a evolução tecnológica, a empresa também ampliou suas aplicações e passou a oferecer serviços personalizados. Atualmente, desenvolve centenas de materiais conforme demandas específicas de clientes.

“Estamos preparando materiais com teor ultra-alto de níquel e novos tipos de óxido de cobalto de lítio. O foco é superar gargalos da indústria e ampliar nossa competitividade com base em diferenciação tecnológica”, afirmou Peng.