DeepSeek impulsiona adoção de inteligência artificial na China

A DeepSeek, startup chinesa de inteligência artificial (IA), ganhou destaque global desde o lançamento de seu novo modelo de linguagem em janeiro. O avanço da empresa pode impulsionar o crescimento econômico da China.

O Goldman Sachs estima que a IA pode adicionar 0,2 a 0,3 ponto percentual ao PIB chinês até 2030, com impactos já visíveis a partir do próximo ano.

A DeepSeek atraiu a atenção de investidores. O índice MSCI China subiu mais de 21% desde a mínima de janeiro, segundo a consultoria LSEG. O Morgan Stanley apontou que o crescimento da startup levou investidores a reconsiderarem o mercado chinês.

"O surgimento recente da DeepSeek sugere um desenvolvimento e adoção da IA na China mais rápidos do que prevíamos anteriormente", afirmaram economistas do Goldman Sachs à CNBC.

O modelo da DeepSeek se destaca por operar com chips mais antigos, reduzindo custos. Além disso, seu código aberto permite que desenvolvedores externos adaptem a tecnologia. Empresas como Alibaba, Huawei e Tencent já utilizam suas soluções.

Apoiada pelo governo, a startup recebeu um impulso extra após um encontro entre o presidente Xi Jinping e seu fundador, Liang Wenfeng, nesta semana. Governos regionais também estão adotando sua tecnologia para automatizar serviços públicos.

Apesar do otimismo, economistas alertam que a rápida adoção da IA pode afetar empregos, principalmente em finanças e serviços. No entanto, o perfil do mercado chinês, focado em agricultura, manufatura e construção, reduz o impacto da automação no país.