De parceria com Toyota a treinamento de robôs, Nvidia planeja expansão global

A Nvidia apresentou nesta segunda-feira, 6, durante a CES 2025 em Las Vegas, uma série de inovações tecnológicas que reforçam sua estratégia de expansão em robótica, jogos e sistemas automotivos. Jensen Huang, CEO da empresa, destacou o lançamento dos modelos fundacionais Cosmos, chips de jogos de última geração e o primeiro computador desktop da Nvidia, chamado Project DIGITS. As informações são da Reuters.

Os modelos Cosmos, baseados em inteligência artificial, prometem transformar o treinamento de robôs e carros autônomos. Esses sistemas geram vídeos foto-realistas que simulam o mundo físico, reduzindo significativamente os custos de coleta de dados reais. "Esperamos que o Cosmos faça pela robótica o que os modelos de linguagem fizeram pela IA empresarial", afirmou Huang. O Cosmos estará disponível sob uma licença aberta, seguindo o exemplo dos modelos de linguagem Llama 3 da Meta.

Huang revelou também os novos chips RTX 50, desenvolvidos com a tecnologia 'Blackwell' da Nvidia, que prometem elevar os gráficos de jogos a um nível cinematográfico. Os chips trazem avanços em áreas como shaders e representação realista de rostos humanos. Os preços variam entre US$ 549 (R$ 3.354) e US$ 1.999 (R$ 12.211), e os primeiros modelos estarão disponíveis a partir de 30 de janeiro.

Outro destaque foi o Project DIGITS, o primeiro computador desktop da empresa, projetado para desenvolvedores de software que trabalham com IA. O sistema, que custa US$ 3.000 (R$ 18.330), utiliza um chip semelhante aos usados em data centers, combinado com um processador desenvolvido em parceria com a MediaTek. O desktop estará disponível em março.

No setor automotivo, a Nvidia anunciou uma parceria com a Toyota para usar seus chips Orin e sistemas operacionais automotivos em novos modelos. A expectativa da Nvidia é alcançar uma receita de US$ 5 bilhões (R$ 30,55 bilhões) com hardware e software automotivos em 2026, frente aos US$ 4 bilhões (R$ 24,44 bilhões) previstos para este ano.

Com essas inovações, a Nvidia busca fortalecer sua posição de mercado, explorando novos horizontes. No entanto, analistas como Vivek Arya, do Bank of America, destacam que o sucesso em áreas como robótica ainda depende de produtos confiáveis e acessíveis para criar modelos de negócios sustentáveis.

A CES 2025 ocorre entre os dias 7 e 10 de janeiro, reunindo as maiores empresas do setor de tecnologia. Após os anúncios, as ações da Nvidia fecharam a segunda-feira em alta recorde de US$ 149,43 (R$ 913,06), consolidando seu valor de mercado em US$ 3,66 trilhões (R$ 22,36 trilhões), o segundo maior do mundo, atrás apenas da Apple.