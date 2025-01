JBL que toca por 70 horas, TV com 8k e robôs domésticos: as inovações da CES 2025

A Consumer Electronics Show (CES) 2025, realizada de 7 a 10 de janeiro em Las Vegas, apresenta uma série de inovações que prometem transformar o mercado tecnológico nos próximos anos.

O evento reúne mais de 4 mil expositores e atrai cerca de 130 mil visitantes de 150 países.

Miroka, um robô da Enchanted Tools: androide interage com os participantes durante o CES Unveiled, no primeiro dia de imprensa do evento anual de eletrônicos

Entre os destaques, a inteligência artificial (IA) está presente em diversos produtos, desde assistentes virtuais mais intuitivos até sistemas avançados de análise de dados em tempo real.

Empresas como Nvidia e LG revelam suas últimas plataformas de IA, visando maior personalização e eficiência em diferentes setores.

Nvidia apresenta a série RTX 50

A Nvidia, atual líder no mercado de chips para IA, domina a CES 2025 com seu valor de mercado ultrapassando US$ 3,4 trilhões. O fundador e CEO Jensen Huang faz o discurso de abertura, vestindo seu icônico casaco de couro. A empresa apresenta a muito aguardada GPU GeForce RTX 50, estabelecendo o ritmo para a IA em 2025.

Além dos chips, a Nvidia aborda outras áreas-chave como robótica e transporte. A empresa, que tem fornecido processadores em grande escala para gigantes como OpenAI e Meta, provavelmente mantém sua posição dominante no boom da IA. A apresentação da Nvidia é um dos destaques da CES, mostrando como seus avanços em chips estão impulsionando inovações em diversas indústrias.

LG apresenta conceito de 'Inteligência Afetuosa'

A LG introduz sua visão de "Inteligência Afetuosa" na CES 2025, integrando tecnologias de IA de maneira mais humana e personalizada na vida dos usuários. O CEO William Cho explica que essa abordagem busca uma interação harmoniosa entre dispositivos, serviços e agentes de IA, elevando a experiência do usuário em casa, mobilidade e ambientes comerciais.

Gadgets da LG: exibição de produtos domésticos inteligentes da LG com inteligência artificial está no palco durante a coletiva de imprensa da LG na CES, em 6 de janeiro de 2025, em Las Vegas. (IAN MAULE/Getty Images)

A empresa também anuncia a aquisição da Athom para expandir a conectividade e desenvolve um Agente IA aprimorado em parceria com a Furon para integrar serviços. Além disso, colabora com a Microsoft para impulsionar espaços de IA. Os dispositivos LG se conectam por meio de um hub, fornecendo relatórios de status e pertences, como o cão-robô Q9, e são protegidos pelo LG Shield para segurança de dados.

Samsung apresenta novos televisores para 2025

A Samsung revela sua nova linha de televisores na CES 2025, destacando o modelo S95F com tecnologia QD-OLED, que atinge 4000 nits de brilho em HDR e está disponível em tamanhos de até 83 polegadas. A empresa também anuncia modelos LCD de grande formato, como o QN90F de 115 polegadas e o QN80F de 100 polegadas. Os modelos 8K, Neo QLED QN900F e QN990F, prometem alta qualidade de visualização.

A inteligência artificial desempenha um papel fundamental nesses dispositivos, com tecnologias como 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro e Adaptive Sound Pro, que melhoram tanto a imagem quanto o som. A linha completa deve estar disponível no mercado entre março e abril de 2025.

Monitor gamer de 750Hz

A CES 2025 apresenta uma inovação inédita no mundo dos jogos: o primeiro monitor gamer com taxa de atualização de 750Hz. Desenvolvido pela fabricante chinesa KOORUI, o modelo G7 promete redefinir os padrões de desempenho e fluidez visual para jogadores profissionais e entusiastas.

O KOORUI G7 é um monitor de 24,5 polegadas com resolução Full HD (1920×1080), utilizando um painel TN conhecido por sua rápida resposta, com tempo de 0,5ms. Para mitigar as limitações de cores típicas dos painéis neste padrão, o monitor incorpora um filme de pontos quânticos (QD), alcançando 95% de cobertura do espectro DCI-P3, resultando em cores mais vivas e precisas. Além disso, o produto possui certificação HDR 400, oferecendo melhor contraste e brilho em conteúdos compatíveis.

JBL anuncia novos fones com ANC e até 70 horas de bateria

Às vésperas da CES 2025, a JBL divulga sua nova linha de fones de ouvido, incluindo os modelos Endurance Race 2, linha Vibe 2 e Tune 2, bem como os modelos Tour ONE M3, linha Junior e Tune 520C. Os destaques ficam por conta da tecnologia de cancelamento ativo de ruído (ANC) e baterias com autonomia de até 70 horas, oferecendo aos usuários uma experiência auditiva aprimorada e prolongada.