Raio atinge ato político de Nikolas Ferreira e deixa dezenas de feridos

A mobilização convocada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na Praça do Cruzeiro, neste domingo, 25, foi marcada por uma forte descarga elétrica que espalhou pânico entre os manifestantes. O impacto do raio, acompanhado por um estrondo, deixou dezenas de feridos.

De acordo com relatos colhidos no local pelo UOL, o incidente causou uma série de quedas imediatas. Testemunhas descreveram cenas de desespero e pessoas perderam a consciência após sofrerem choques elétricos. Diante da gravidade, os próprios manifestantes precisaram carregar os feridos nos braços até o ponto de socorro.

A única ambulância posicionada para o evento ficou sobrecarregada. O veículo foi cercado por vítimas deitadas ou sentadas ao redor, muitas com sinais de confusão mental e desorientação. Enquanto a equipe médica tentava priorizar os casos mais graves dentro do veículo, familiares e outros manifestantes utilizavam o próprio corpo como apoio para acomodar os feridos no chão.

Para mitigar os riscos de novos acidentes, o Corpo de Bombeiros interveio na estrutura do evento e ordenou o rebaixamento de guindastes e o isolamento de grades metálicas, que poderiam atuar como condutores em caso de novas descargas.

Sintomas e cuidados médicos

Tendas de triagem foram montadas nas proximidades do Memorial JK. Segundo o Corpo de Bombeiros, os atendimentos focam em vítimas que apresentam dormência pelo corpo, estados de choque emocional e casos de bradicardia (quando os batimentos cardíacos ficam abaixo do normal em decorrência do choque).

Mesmo com o risco iminente, parte dos presentes resistiu em deixar o local, embora o clima de tensão tenha se instalado a cada novo relâmpago. A descarga foi tão intensa que chegou a tirar do ar, temporariamente, as câmeras de segurança e o sistema de monitoramento da região.