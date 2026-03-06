De olho na saúde preventiva, Eight Sleep é avaliada em US$ 1,5 bi

A startup americana de tecnologia do sono Eight Sleep levantou US$ 50 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela Tether Investments e atingiu o valuation de US$ 1,5 bilhão. As informações foram divulgadas pelo TechCrunch. De acordo com o portal, o aporte vai financiar as ações da empresa voltadas para o campo da saúde preventiva.

Fundada com foco em melhorar a qualidade do sono, a Eight Sleep desenvolve capas inteligentes para colchões que monitoram o corpo durante a noite. O sistema acompanha informações como os estágios do sono e frequência cardíaca, ajustando a cama para favorecer o descanso.

A nova etapa da empresa se apoia em mais de um bilhão de horas de dados reais de sono coletados de usuários em mais de 35 países. Com esse volume de informações, o sistema passa a considerar fatores como temperatura ambiente, horário de exercícios, tamanho das refeições e níveis de estresse para ajustar o ambiente antes mesmo de o usuário se deitar.

"O sono foi apenas o começo", afirmou Matteo Franceschetti, cofundador e CEO da Eight Sleep. Segundo ele, a empresa criou um sistema de monitoramento de saúde com inteligência artificial (IA) que aprende sobre o corpo do usuário ao longo do tempo e utiliza esse conhecimento para otimizar o bem-estar.

A empresa agora se volta para questões regulamentares da saúde. A Eight Sleep registrou, junto à Food and Drug Administration (FDA), um pedido de aprovação para recursos de detecção e mitigação da apneia do sono. Se aprovado, o Pod — como é chamado o produto — se tornará um dispositivo capaz de identificar e intervir em condições clínicas dos usuários.

A startup afirma que a estratégia ganhou força após um ano de crescimento em 2025, quando atingiu fluxo de caixa livre positivo e lançou três novos produtos, incluindo o Pod 5. O sistema reúne regulação de temperatura, elevação automática da cama, sons ambientes, posição de gravidade zero para reduzir o ronco e monitoramento cardiovascular.

Aplicações específicas para diferentes públicos também entraram no portfólio, como o chamado "Modo Onda de Calor", que utiliza resfriamento para aliviar sintomas associados à menopausa. No início deste ano, a Eight Sleep também firmou parceria com a equipe de Fórmula 1 Aston Martin Aramco, instalando suas cápsulas nas camas dos pilotos para otimizar a recuperação.

Mercado em expansão

O investimento também marca a entrada da Tether Investments no setor de fitness e bem-estar. O fundo é o braço de investimentos da Tether, emissora da stablecoin lançada em 2014. A rodada ocorre após o lançamento do QVAC Health, um painel privado de saúde voltado à proteção de dados dos usuários, tecnologia que deverá ser integrada aos produtos da Eight Sleep.

O avanço ocorre em um momento de crescimento do mercado global de produtos para dormir. Segundo a Business Research Insights, o setor deve atingir US$ 168,81 bilhões até 2035, ante US$ 94,03 bilhões previstos para 2026, com crescimento anual médio de 6,72%. Casos de insônia relacionados ao estresse e à ansiedade já respondem por mais de 58% do consumo desses produtos no mundo.