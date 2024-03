De olho em possível IPO, Discord lança recompensas para jogadores

Discord, o app de mensagens instantâneas preferido pelos gamers, está lançando um produto que oferece recompensas para jogos online, como parte de um esforço para gerar lucro este ano. As informações são da Bloomberg.

Chamado de "Quests", o produto permite que os usuários do Discord experimentem novos jogos com amigos e ganhem recompensas, disse o CEO Jason Citron em uma entrevista.

Empresas de jogos de vídeo, incluindo alguns grandes nomes, pagarão ao Discord para oferecer recompensas vinculadas aos seus jogos. "Nossa ambição é que todo jogo ofereça missões no Discord", disse Citron.

Originalmente um aplicativo de chat de voz e texto para jogadores discutirem suas estratégias, o Discord explodiu em popularidade durante a pandemia. Agora, segundo Citron, tem mais de 200 milhões de usuários ativos mensais. A receita quadruplicou desde 2020 para mais de US$ 600 milhões em uma base anualizada, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. "Em algum momento, provavelmente faremos um IPO", disse Citron.

O crescimento reflete o fato de que as pessoas estão cada vez mais recorrendo a salas de bate-papo privadas em vez de postagens públicas, disse Citron. Embora os aplicativos de mídia social sejam extremamente populares, há uma grande tendência para chats em grupo e espaços fechados, por convite apenas, afirmou.

O Discord ganha dinheiro principalmente vendendo assinaturas mensais de US$ 3 a US$ 10 para seu serviço Nitro, que oferece aos usuários a capacidade de compartilhar arquivos maiores, transmitir vídeo em alta definição e colocar emojis personalizados em seus chats.A empresa está expandindo sua loja digital, onde os usuários podem personalizar seus perfis do Discord com banners ou efeitos pagos.

Ofertas anteriores tiveram menos sucesso. O Discord encerrou sua loja de jogos em 2019. Um produto que permite às pessoas que criam servidores no site venderem suas próprias assinaturas não foi um sucesso. "Há algumas pessoas que gostam, mas não se tornou um fenômeno tão grande quanto esperávamos", disse Citron.

O Discord, que rejeitou uma oferta de US$ 12 bilhões da Microsoft em 2021, levantou mais de US$ 1 bilhão em capital e ainda possui cerca de US$ 700 milhões em dinheiro.

Em janeiro, a empresa demitiu 17% de seus funcionários, ou cerca de 170 pessoas, depois de fazer cortes no ano passado também. Em um memorando para a equipe na época, Citron disse que a empresa cresceu muito rapidamente. Agora, ele está reorientando o negócio para suas raízes.

"Os jogos são a forma de entretenimento mais ampla e de crescimento mais rápido do mundo", disse ele. "Ao refletirmos sobre o que foi mais bem-sucedido para nós como negócio, foi o que está mais próximo dos jogos."