Ela viu a renda complementar superar o salário e decidiu empreender

O interesse por modelos de negócio com menor risco e início rápido vem ganhando força no Brasil. Uma pesquisa da ABEVD, em parceria com o Sebrae, aponta que 62% dos entrevistados veem a venda direta como uma boa oportunidade para empreender. Entre os fatores que mais influenciam a decisão estão contar com uma companhia parceira confiável (25%), a possibilidade de trabalhar em casa (23%) e o custo inicial baixo (22%). A aversão ao risco e a busca por processos burocráticos mais simples também aparecem entre as motivações. Para muitos, a entrada nesse formato começa como uma forma de complementar a renda e, com o tempo, se transforma em uma alternativa de reposicionamento profissional.

É o caso de Anívia Oliveira Ribeiro Noleto. Nascida em Cocos, município com quase 20 mil habitantes no interior da Bahia, mudou-se para Goiânia aos 16 anos e iniciou a trajetória profissional como supervisora em uma pequena fábrica familiar de cintos, carteiras e bolsas. Até que a rotina intensa e as poucas perspectivas de evolução a levaram, em 2021, a se tornar distribuidora da Royal Prestige, marca premium de utensílios de cozinha e eletrodomésticos. Em pouco tempo, o rendimento superou o salário mensal como CLT. “Ali entendi que poderia transformar esforço e disciplina em algo escalável e mais alinhado ao que desejava para a minha família”, conta. No ano seguinte, deixou o emprego para se dedicar integralmente às vendas, com metas definidas, planejamento, acompanhamento de indicadores e ênfase no desenvolvimento de pessoas.

Desde então, o crescimento da empresa tem sido consistente. De 2022 para 2023, avançou 285%; e em 2024, o aumento foi de 190%. Já em 2025, ano marcado pelo início da atuação em um escritório próprio, registrou alta de aproximadamente 80%, com a liderança de uma rede formada por cerca de 30 pessoas.

A transição de carreira e os desafios iniciais

Alcançar o patamar atual exigiu determinação, resiliência e decisões difíceis. No primeiro ano, Anívia precisou conciliar as duas atividades. “Trabalhava o dia inteiro, cuidava da casa e, só à noite, dedicava algumas horas ao negócio”, diz. A cada resultado, no entanto, a percepção de que o esforço valia a pena se fortalecia. A aquisição de novas competências, como negociação, gestão e liderança, também impulsionou a virada de carreira. “Percebi que estava construindo algo de longo prazo, com espaço para crescer.”

Em 2023, veio o diagnóstico de câncer de mama, seu maior desafio. “Eu tinha duas opções: parar ou continuar. Decidi seguir, sempre com fé de que nenhum mal iria interromper meus sonhos”, afirma. No início, foi necessário adotar uma rotina ainda mais disciplinada para conciliar os tratamentos, as demandas da casa e a consolidação do empreendimento. Com o apoio da equipe que havia formado, avançou de forma gradual. O momento delicado também provocou reflexões. “Entendi que precisava de tempo de qualidade e de melhores condições para cuidar de mim e da minha família.”

Além de um time comprometido, a empresária acredita que o desempenho da operação está ligado a relacionamento, formação contínua e consistência. No atendimento ao cliente, a abordagem é consultiva para mostrar os benefícios do produto e de que forma podem melhorar a qualidade de vida. Na gestão de pessoas, a prioridade é acompanhar cada colaborador com apoio na definição de metas e no aprimoramento individual. Já na formação de novos empreendedores, aposta em treinamentos regulares, mentorias e ações práticas.

Base para crescer como empresa

A abertura do escritório próprio, em junho de 2025, marcou uma nova etapa da trajetória. Com a rede em expansão, surgiu a necessidade de um espaço físico para treinamentos, reuniões e atendimento. O processo envolveu preparação financeira, capacitação adicional em gestão e a escolha de um local adequado às atividades da equipe. “Essa fase reforça que estamos construindo uma operação sólida e preparada para crescer”, afirma. Os desafios, porém, se intensificaram. Manter a disciplina operacional, garantir a regularidade dos treinamentos e gerir um grupo maior sem perder proximidade e qualidade são alguns deles. Hoje, a atenção está voltada a equilibrar investimento com crescimento sustentável.

Nesse contexto, destaca que o modelo de venda direta contribui para reduzir a complexidade da operação. Logística, pós-venda e gestão do portfólio ficam a cargo da Royal Prestige, o que permite concentrar esforços na parte comercial e na condução do time. “Encaro esse formato como uma plataforma que possibilita ao empreendedor focar em vendas, gestão e experiência do cliente, enquanto a estrutura operacional já está estabelecida”, diz.

Disciplina, foco e autoconfiança

Segundo Anívia, o ponto de partida é tratar o modelo como um negócio desde o primeiro dia. “Assim como qualquer companhia, exige organização, objetivos claros e disposição para aprender”, afirma. Humildade para entender o processo comercial, atenção genuína ao cliente e consistência no dia a dia também são pontos fundamentais. “Um cliente bem atendido se torna o principal indicador do seu trabalho.”

Na liderança, ressalta a importância de traçar objetivos para si e para a equipe, além de buscar evolução contínua. “Sem direção, não há como planejar onde se quer chegar. Todos os dias tento fazer algo melhor do que fiz ontem.”

Para ela, o sucesso vem da soma de conhecimento, disciplina, determinação e autoconfiança. “Os obstáculos fazem parte do caminho. Mas não importa quantos ‘nãos’ você vai ouvir; é preciso manter o foco no ‘sim’ que está por vir.”