Crítico das gigantes de tecnologia entra para o governo Biden nos EUA

O professor, escritor e advogado Tim Wu, um dos defensores da internet aberta, está se juntando à administração de Joe Biden nos Estados Unidos.

Wu, que é um crítico das gigantes de tecnologia e defende medidas mais estritas na política antitruste americana, anunciou que se vai ajudar a desenvolver políticas de tecnologia e competição junto ao Conselho Econômico Nacional.

Happy to say I'm joining the Biden White House to work on Technology and Competition Policy at the National Economic Council. Putting this twitter feed on hold for now -- so long!

— Tim Wu (@superwuster) March 5, 2021