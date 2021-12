Copa do Mundo de Excel: a disputa que elege o 'maior planilheiro do mundo'

Copa do Mundo de Planilhas Financeiras (FMWC, na sigla em inglês), é um nome exótico, mas se trata de uma competição real usando o Excel do Windows, e que busca encontrar o 'melhor planilheiro do mundo'.

A final do evento ocorreu na última sexta-feira, 11, após 128 participantes disputarem 12 etapas de seletivas ao longo do ano. E o vencedor, em uma disputa entre os três melhores, foi o neozelandês Andew Ngai, que recebeu a quantia de 20 mil dólares após quase duas horas de jogo.

A ideia é um pouco fora do comum para competições eletrônicas, que geralmente ocorrem a partir de jogos de computador ou videogames, mas a formatação de uma liga que compete anualmente já ganha ares profissionais.

Idealizada num primeiro momento sem a participação da Microsoft, o evento ganhou impulso após a empresa se interessar pela promoção da liga.

Atualmente, o torneio consiste em apresentar estudos de casos formados por problemas que poderiam ocorrer na vida real e solucionáveis ​​através do uso de 'Modelagem Financeira' via Excel.

O competitivo tem pelo menos três brasileiros no ranking oficial, e conta com streamers regulares, que analisam as disputas, e material de merchandising como camisas e bonés.

De acordo com as regras oficiais, a FMWC tem três pilares: ensinamento, prática e competição. E não cobre somente o uso do Excel, há competições e premiações também para o resto do pacote Office.

Para os interessados em tentar resolver os problemas enfrentados pelo competidores da FMWC, é possível baixar os exercícios na loja oficial, junto com uma seleção de vários outros produtos do, provavelmente, mais novo e-sport do momento.