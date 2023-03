Conheça jogos que destacam o protagonismo das mulheres nos videogames

O dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Para além de uma data para reconhecer as lutas e conquistas das mulheres na busca por igualdade, é um dia para destacar o protagonismo feminino nas mais diversas áreas, incluindo o mundo dos games.

Para homenagear todas as mulheres, protagonistas nos games e na vida, confira essa seleção de cinco jogos que mergulham nas jornadas de personagens femininas fortes e diversas e que estão disponíveis em plataformas como Xbox (incluindo o Game Pass), PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Gears 5

O clássico e premiado jogo de tiro em terceira pessoa Gears 5 traz a história da personagem Kait Diaz, que nasceu e cresceu além da jurisdição formal do COG. Entre conflitos sobre lealdade e família e com uma guerra declarada, Kait se liberta para descobrir sua conexão com o inimigo e descobre o verdadeiro perigo para Sera, ela mesma.

A Plague Tale: Requiem

Situado após os eventos de A Plague Tale: Innocence, o jogo acompanha a jornada dos irmãos Amicia e Hugo em busca por sobrevivência, quando fogem de sua terra natal para tentar começar uma nova vida. Embarque em uma aventura aterrorizante e emocionante que se desenrola enquanto Amicia luta para controlar uma maldição e salvar seu irmão Hugo.

As Dusk Falls

Vencedor do The Game Awards para Melhor Jogo de Impacto neste ano, As Dusk Falls explora as vidas e conexões entre duas famílias ao longo de trinta anos. A trama traz a personagem Zoe Walker, uma jovem forte e determinada que luta para encontrar o lugar dela no mundo 14 anos depois de sobreviver à violência de ter sido refém. Neste jogo, suas escolhas têm o poder de construir narrativas com desfechos muito diferentes e mudar o destino de todos.

Hellblade: Senua's Sacrifice

No tempo dos vikings, uma guerreira celta parte numa jornada de terror até ao inferno viking para lutar pela alma do seu falecido companheiro. Baseado na mitologia celta e nórdica, este jogo promete te transportar para a viagem brutal de Senua até ao mito e à loucura.

Bayonetta 3

Em Bayonetta 3, a protagonista é uma bruxa que viaja por portais e conhecendo outras versões de si mesma, para impedir que o grande vilão do jogo chegue à ilha de Thule e destrua o mundo como conhecemos.