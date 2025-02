Computadores quânticos úteis devem surgir entre 5 e 10 anos, diz CEO do Google

O CEO do Google, Sundar Pichai, disse que computadores quânticos “úteis” estão entre dez a cinco anos de distância. Na conferência World Governments Summit em Dubai, nos Emirados Árabes, na quarta-feira, 12, ele também comparou essa tecnologia com onde a inteligência artificial estava alguns anos atrás.

“O momento do quântico me lembra onde a IA estava em 2010, quando estávamos trabalhando no Google Brain e o progresso inicial”, comentou.

Pichai também citou um avanço recente do Google com o chip quântico Willow. Conforme anúncio da empresa, o dispositivo permitiu que pesquisadores resolvessem em cinco minutos um problema que computadores atuais levariam “mais tempo do que nosso universo existe”.

Assim como outros gigantes, como Microsoft e IBM, Google tem buscado a computação quântica pela sua maior velocidade. Até o momento, informa a Bloomberg, a tecnologia é mais utilizada em pesquisas e há um debates sobre quando ela se consolidará. Empresas, bem como os governos dos Estados Unidos e da China estão gastando na casa dos bilhões para conseguir entregar a promissora tecnologia.

Os chips quânticos são compostos por “qubits”, espécies de bloco de construção desses computadores, que são rápidos mas propensos a erros. Isso porque podem ser empurrados por até mesmo partículas subatômicas. Esses erros podem se somar e fazer com que o chip não seja melhor do que o de um computador convencional.