Como jogos de tabuleiro e de cartas viraram fenômenos online

Considerado o Wimbledon do xadrez, o torneio Tata Steel de 2021 simbolizou a dualidade de tradição e tecnologia que permeia a versão moderna do esporte.

Quem levou o campeonato foi o holandês Jordan van Foreest, que bateu favoritos como o atual campeão mundial, o noruguês Magnus Carlsen. Van Foreest vem de uma família tradicional do xadrez, seu tataravô, Arnold van Foreest, foi tricampeão holandês, por exemplo, e Jordan é membro da família real do país, com um título de jonkheer.

A vitória vem em meio a um campeonato o mais digital possível para o xadrez de tabuleiro. A pandemia impediu o comparecimento do público geral e inviabilizou o evento para demais jogadores. Apenas 14 grandes mestres convidados participaram do torneio. O restante do mundo olhou para os tabuleiros por uma tela. A cobertura do campeonato foi extensa na internet — em sites como chess.com, além de vídeos do YouTube e transmissões ao vivo narradas na Twitch.

O tradicionalismo do xadrez já vinha se misturando com a modernidade tecnológica. Há mais acesso a aulas online, conteúdo informativo e até as engines de inteligência artificial — como Alpha Zero, do Google, ou Stockfish, de código aberto — têm impacto na maneira como os profissionais jogam. Não é raro ver comentários de partida mencionando a influência das máquinas no xadrez moderno, alterando linhas de jogadas que já eram consagradas.

Mas, assim como outros aspectos da vida cotidiana, o xadrez teve sua digitalização acelerada pela pandemia de covid-19. O esporte ganhou uma massa nova de adeptos com o isolamento: o número de usuários novos do chess.com, um popular site para se jogar e aprender o xadrez, era de 300.000 por semana nos primeiros meses da pandemia. Depois que o jogo foi tema de uma série de sucesso na Netflix, O Gambito da Rainha, o número de usuários, jogos e interesse pelo esporte continuou crescendo e registrando picos.

O xadrez acabou se tornando também uma obsessão do streaming. O grande mestre americano Hikaru Nakamura se destaca por atrair aficionados em seu canal na Twitch, que conta com 1,1 milhão de assinantes. Outros nomes como o mestre internacional Levy Rozman (350.000 seguidores na Twitch), conhecido GothamChess na internet, ensinam movimentos, jogam contra robôs e fazem lives com frequência. O canal do croata Antonio Radić, Agadmator Chess Channel, alcançou em fevereiro deste ano 1 milhão de assinantes no YouTube — o primeiro no universo do xadrez a conseguir a marca.

Jogadores profissionais de e-sports também demostraram interesse. Eles participaram em fevereiro da terceira edição do torneio Pogchamps, em que streamers treinam, muitas vezes auxiliados por enxadristas profissionais, para uma competição online. A mais recente angariou 150.000 dólares, doados à caridade.

No Brasil, um dos grandes nomes do esporte que também está na internet é o de Krikor Sevag Mekhitarian, um dos 14 brasileiros a deter o título de grande mestre. “O pessoal assiste às transmissões não só para aprender e melhorar, mas também se divertir. O xadrez não tinha essa visão antes. Havia um estereótipo do jogo em silêncio, de horas de estudo”, afirma Mekhitarian, que também é diretor de conteúdo em português no chess.com.

Para o grande mestre, não é o xadrez tradicional, sobre o tabuleiro, que vem perdendo espaço, mas sim o online, mais rápido, que tem ganhado adeptos. “É algo que engaja muito as pessoas. A Twitch tem sido essencial nisso. Em 2017 eram 2 ou 3 canais de xadrez, hoje tem um time grande de streamers”. No final de 2020, Krikor foi anunciado como jogador da Fúria, um time de e-sports, seguindo uma tendência aberta por jogadores como Hikaru Nakamura e Andrew Tang, nos EUA.

Tudo começou a ser definido pelo 1º movimento... ♟️ Orgulhosamente anunciamos o bicampeão brasileiro de xadrez como nosso mais novo jogador. 🇧🇷 Agora o @Krikorsm é FURIA! pic.twitter.com/6KOjhesKwo — FURIA (@FURIA) December 8, 2020

Do baralho de cartas ao lançar dos dados

Todas as quintas à noite, cerca de 50.000 pessoas se reúnem para assistir a 8 amigos que se definem como “um bando de nerds atores de voz” jogar Dungeons & Dragons — originalmente lançado em 1974 — na Twitch. Chamado de Critical Role, o projeto começou despretensioso: o que era um grupo de amigos jogando RPG e transmitindo as partidas ao vivo cresceu para se tornar um fenômeno digital dos jogos de interpretação de personagem.

Guiados por Matthew Mercer — que já fez dublagens de voz para animações da Netflix e para o título de tiro Overwatch, desenvolvido pela Blizzard Games —, o grupo angariou uma legião de fãs online e, desde 2018, é uma empresa de mídia, especializada na produção de conteúdo. Em 2019, começaram uma campanha virtual para angariar 750.000 dólares e produzir uma animação contando as aventuras do grupo.

O valor pedido era o suficiente para um único episódio, mas a vaquinha digital rendeu 11,4 milhões de dólares — um recorde na plataforma Kickstarter —, que resultou em uma série animada completa de 10 episódios, a ser exibida na Amazon Prime Video. Uma segunda temporada já está nos planos, antes mesmo de a primeira ser lançada.

Critical Role: atores de voz que transmitem jogos de RPG na internet reúnem multidão de fãs Critical Role: atores de voz que transmitem jogos de RPG na internet reúnem multidão de fãs

“As pessoas gostam de nos ver sendo bobos na internet”, disse Mercer, em uma entrevista concedida ao portal CNBC no ano passado. “Eu cresci amando D&D e RPGs e um pouco desapontado por que esses jogos não eram amplamente aceitos. É divertido ser parte desse renascimento”.

Mercer se refere à febre que o Critical Role ajudou a impulsionar com o D&D como o jogo de interpretação mais famoso do mundo. Não só os números são impressionantes, mas as aventuras de seu grupo viraram parte do cânone do jogo e ele próprio transformou o cenário que criou em um livro oficial, distribuído pela Wizards of the Coast, subsidiária da Hasbro que detém o título e outros jogos.

O impacto fica evidente também nas redes sociais: no TikTok, onde há uma pujante comunidade que produz conteúdos e muitos memes sobre RPGs, as personagens de Critical Role são favoritas para fantasias e cosplay. Se a pandemia impediu que grupos de amigos se reunissem, muitos migraram suas mesas para plataformas online. Uma das mais populares e que permite uso gratuito, o Roll20, terminou o ano passado com 8 milhões de usuários ativos.

Outro jogo da Wizards of the Coast que se redescobre online é o Magic: The Gathering (MTG), lançado em 1993 e considerado o primeiro jogo de cartas colecionáveis. O game tem um histórico online antigo: está na internet desde 2002, em um modelo mais simplificado, mas foi adaptado em 2018 para uma plataforma animada, chamada Magic: The Gathering Arena.

Tradicionalmente, o jogo de cartas lançava mão de encontros presenciais e grandes eventos. Ele gira em torno de 4 coleções lançadas anualmente (além de outras para colecionadores), que permitem uma rotatividade no formato padrão dos jogos e interação da desenvolvevora com o público.

A cada lançamento de coleção, os fãs se reúnem em lojas para conseguir as cartas novas e jogar. É comum que lojas de cards façam eventos semanais, especialmente às sextas à noite, e que são incentivados pela Wizards of the Coast.

Com a pandemia, jogos presenciais de Magic: The Gathering ficaram impossibilitados nas lojas especializadas Com a pandemia, jogos presenciais de Magic: The Gathering ficaram impossibilitados nas lojas especializadas

A pandemia impossibilitou todos esses eventos. Assim, o MTG Arena assumiu esse papel e permitiu que os campeonatos, eventos e encontros entre amigos tivessem algum refúgio na plataforma digital. Em janeiro, a Wizards of the Coast anunciou que levaria o jogo também para os smartphones.

Como no xadrez e no RPG, a existência de um mecanismo online para jogar impulsionou toda uma comunidade de criadores de conteúdo, que fazem vídeos diários com ideias de baralhos, estratégias e jogam online na Twitch e no Youtube. “O Arena acelerou muito [a criação de conteúdo]. É muito mais fácil adquirir os cards na plataforma digital, só precisa de um software para gravar. Esse é um dos motivos por que os eventos que transmitimos são feitos no Arena”, explica Carolina Moraes, gerente de comunidade do Magic: The Gathering no Brasil.

De acordo com ela, houve também uma profusão de jogos simultâneos, que geram dados e permitem aos jogadores entender o que está funcionando no momento — o termo usado no universo é metagaming, entender qual é o jogo dentro do jogo. No ano passado, durante o lançamento da coleção de Renascer de Zendikar, as cartas online foram disponibilizadas com uma semana de antecedência: nesse ínterim foram 14 milhões de partidas contabilizadas online. Com o sucesso das plataformas, parcerias com outros jogos, como Dungeons & Dragons, e histórias, como Senhor dos Anéis, estão previstas para próximas coleções.

O crescimento dos produtos da Wizards of the Coast se refletiu nos números do conglomerado Hasbro, que adquiriu a companhia em 1999, em um negócio estimado em 325 milhões de dólares. A Wizards of the Coast teve faturamento de 816 milhões de dólares no ano passado, uma alta de 24% ante 2019, na esteira do sucesso que seus jogos geraram durante a pandemia. Na Hasbro como um todo, os números são menos positivos: queda de 8% no faturamento, para 5,4 bilhões de dólares, parte por causa do fechamento de lojas físicas e da revenda de brinquedos.

Para o antropólogo Michel Alcoforado, que estuda a relação da vida moderna com a tecnologia, a percepção do que é jogar também foi alterada pela pandemia — há ainda o elemento de valorização das experiências do passado. “A gente jogava com a possibilidade de jogar com alguém e uma experiência digital era o real piorado. Agora, começamos a achar que é uma possibilidade também. Nos acostumamos com a ideia, que já não é nem melhor e nem pior”, afirma.

Alcoforado vê comportamento semelhante no streaming, que resgata uma experiência de assistir a algo juntos, como na época que em só existia uma TV nas casas. “Um jogo de tabuleiro virtual consegue criar canais de comunicação e encontro entre diferentes gerações, e isso trabalha dentro dos indivíduos a ideia de que não sabemos o que é o futuro, mas o passado a gente conhece bem”. A depender da transposição para a modernidade, o passado tem um futuro brilhante.