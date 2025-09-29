Como fechar o capital da Electronic Arts pode explicar o momento da indústria de games

A notícia de que um grupo de investidores planeja fechar o capital da Electronic Arts, uma das mais icônicas produtoras de jogos de videogame, pode dar um panorama da situação da indústria em geral, que tem enfrentado dificuldades nos últimos anos para encontrar novas vias de crescimento.

O consórcio inclui a Silver Lake Management e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que já detém 10% da Electronic Arts. Esse processo de fechar o capital pode representar uma das maiores aquisições alavancadas de todos os tempos, segundo a Bloomberg. Já o Wall Street Journal noticiou que um acordo poderia avaliar a Electronic Arts em cerca de US$ 50 bilhões.

A Electronic Arts, conhecida por jogos como Battlefield e EA Sports FC, está entre as maiores empresas de videogames dos EUA, ao lado da Roblox Corp., avaliada em quase US$ 94 bilhões, e da Take-Two Interactive Software Inc., editora da série Grand Theft Auto, com market cap de US$ 47 bilhões.

Um acordo, que pode ser anunciado ainda esta semana, daria continuidade à tendência de consolidação no setor após a Activision Blizzard, criadora da franquia Call of Duty, ter sido comprada pela Microsoft há dois anos, e a Zynga, adquirida pela Take-Two em 2022.

Especialistas temem que essa mudança sugira que os executivos da EA estejam buscando uma saída devido a preocupações com o futuro da indústria de videogames, que movimenta US$ 178 bilhões, segundo a Bloomberg.

O crescimento vem desacelerando após um período de grandes investimentos em jogos ao longo da década de 2010 e em 2020, quando a pandemia de Covid-19 impulsionou as vendas. Desde então, os jogadores tendem se entreter com jogos mais antigos (e seus favoritos) em vez de comprar novos títulos, que podem custar até US$ 80. A Electronic Arts está programada para lançar Battlefield 6 em 10 de outubro, e o burburinho inicial em torno do título tem sido forte.

Por que a EA?

Fundada em 1982, a Electronic Arts é uma das maiores produtoras de videogames do mundo. A empresa desenvolveu diversas franquias de sucesso, incluindo Battlefield e The Sims, e também lança jogos esportivos populares, como Madden NFL. Nos últimos anos, porém, lançou menos títulos, concentrando-se em jogos de "serviço ao vivo" projetados para gerar receita recorrente, como o jogo de tiro online Apex Legends, lançado em 2019 e ainda atualizado regularmente.

Nicholas Lovell, analista e cofundador da produtora independente de jogos Spilt Milk Studios, disse à Bloomberg que os executivos da Electronic Arts podem ver o preço de US$ 50 bilhões como um "pico de avaliação, porque uma indústria que passa de ser avaliada por múltiplos de crescimento para múltiplos de maturidade vê seu valor cair mesmo com o crescimento dos lucros".

A Electronic Arts gerou quase 75% de suas vendas do ano fiscal de 2025 com receita de serviços ao vivo. Esse tipo de padrão pode parecer previsível e, portanto, mais atraente para uma aquisição alavancada.

A indústria e a pandemia

A indústria de videogames cresceu em 2020 à medida que os lockdowns da Covid deixaram as pessoas mais em casa e com tempo jogar. As empresas de jogos fizeram grandes investimentos — de aquisições a altos gastos em desenvolvimento — na esperança de ver esse crescimento continuar. Muitas dessas apostas, porém, não deram certo, levando a um período de contração e à perda de dezenas de milhares de empregos.

"O futuro da indústria de jogos em si é incerto e não se pode esperar um crescimento significativo", disse Naoko Kino, CEO da Kyos Co., uma empresa de desenvolvimento de jogos em Tóquio. "O negócio de jogos é, de certa forma, uma forma de jogo de azar, o que o torna inerentemente instável", falou o executivo à Bloomberg.

No início deste ano, a Electronic Arts cortou centenas de empregos, sua terceira demissão em massa desde 2023. A empresa também fechou estúdios e cancelou vários projetos, como um jogo baseado na franquia Pantera Negra.

A EA foi avaliada em US$ 42 bilhões antes da notícia das negociações surgirem na sexta-feira, o que elevou suas ações em 15%, totalizando um valor de mercado de US$ 48,4 bilhões.