Microsoft reduz equipes em áreas estratégicas, incluindo segurança e gaming

Com cortes direcionados e em menor escala, a Microsoft (MSFT) ajusta sua força de trabalho em setores fundamentais como segurança cibernética e jogos, levantando questões sobre suas prioridades estratégicas.

A Microsoft iniciou uma nova rodada de demissões que afeta áreas críticas como segurança, experiências e dispositivos, vendas e gaming, de acordo com informações da Business Insider. Diferentemente dos cortes recentes que focaram em funcionários de baixo desempenho, essas dispensas são parte de uma reestruturação estratégica.

Embora a empresa não tenha divulgado o número exato de dispensados, um porta-voz confirmou que o impacto foi em "escala reduzida". As notificações começaram nesta terça-feira, com a divisão de segurança, liderada por Charlie Bell, ex-executivo da Amazon, sofrendo o maior impacto.

A segurança cibernética tem sido uma das principais prioridades da Microsoft nos últimos anos, especialmente após incidentes destacados pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA. Essas falhas permitiram acessos indevidos de hackers chineses a e-mails de milhares de clientes. Em resposta, a empresa lançou o programa Secure Future Initiative, integrando a segurança em todas as suas operações.

Sob a liderança de Charlie Bell, que ingressou na Microsoft em 2021, a empresa adotou uma abordagem inovadora, onde a segurança é considerada central até mesmo na avaliação de desempenho dos funcionários. Satya Nadella, CEO da Microsoft, enfatizou essa prioridade em um comunicado interno: "Se houver um conflito entre segurança e outra prioridade, a resposta é clara: escolha a segurança."

Apesar de declarar a segurança como uma prioridade para 2024, a Microsoft também realizou cortes no setor de gaming, que inclui o Xbox. Isso ocorre mesmo após o aumento do portfólio com aquisições como a da Activision Blizzard, sinalizando possíveis ajustes em sua estratégia de longo prazo.

Além disso, divisões como experiências e dispositivos, responsáveis por integrar serviços ao Windows, e a equipe de vendas, que fomenta parcerias e receita, também foram impactadas. Esses cortes indicam uma tentativa da Microsoft de redistribuir recursos em um ambiente altamente competitivo.

Apesar das demissões, a Microsoft segue focada em áreas emergentes, como inteligência artificial e computação em nuvem, com o objetivo de sustentar seu crescimento em setores-chave.