Como desativar a conta no Facebook? Veja o passo a passo

Uma das redes sociais mais populares do mundo, o Facebook ainda mantém sua popularidade 20 anos depois do seu lançamento. Estima-se que haja cerca de 2 milhões de usuários ativos, mas para aqueles que decidem dar um tempo do aplicativo, podem desativá-lo sem necessariamente excluir a conta permanentemente.

Para isso, basta seguir os passos abaixo:

Faça login no Facebook e clique na foto de perfil no canto superior direito; Vá até Configurações e privacidade , depois clique em Configurações . Na Central de Contas , clique em Ver Mais ; Acesse Dados pessoais ; Vá até Propriedade e controle da conta ; Em seguida, escolha Desativação e Exclusão ; Marque Desativar Conta, insira sua senha e finalize o processo.

Como faço para desativar o Facebook pelo celular?

O processo pelo celular é bem semelhante ao feito no desktop, e pode ser realizado seguindo os passos:

Faça login no aplicativo do Facebook em seu celular; Toque em Menu (três linhas), e depois em Configurações e privacidade; Clique em Configurações , e vá até Acesso e controle ; Para finalizar toque em Desativação e exclusão e depois em Desativar conta . Digite novamente sua senha e finalize o processo.

Por que não consigo desativar meu Facebook?

Existem algumas razões pelas quais um usuário não consegue desativar sua conta na rede social. Entre as mais comuns, estão:

Problemas técnicos

Caso o Facebook esteja passando por instabilidades, não será possível realizar determinadas ações, como a desativação da conta ou criação de uma nova.

Configurações de segurança

Algumas configurações de segurança, como a autenticação de dois fatores, podem exigir passos adicionais para confirmar a desativação. Se for esse o caso, será necessário inserir o código de verificação.

Contas vinculadas

Caso o usuário tenha outras contas do Meta (como Instagram ou WhatsApp) vinculadas ao seu Facebook, poderá ser necessário desvinculá-las antes de desativá-lo.

Pagamentos pendentes

Caso haja algum pagamento pendente relacionado à conta do usuário, o Facebook também poderá impedir a desativação até que a pendência seja resolvida.

Grupos e páginas

Se um administrador de grupos ou páginas do Facebook quiser desativar sua conta, precisará primeiro a administração das mesmas para outro usuário antes de poder desativá-la completamente.

O que acontece com a conta desativada?

Ao desativar uma conta, o perfil do usuário fica inativo. Isso quer dizer que suas fotos perdem as marcações, e demais contas não conseguem localizar ou interagir com aquela pessoa. Para reativá-lo, no entanto, basta fazer login novamente.

É importante, no entanto, diferenciar a conta desativada excluída. Caso uma pessoa exclua seu perfil no Facebook, não conseguirá reativá-lo, perderá acesso ao Facebook Messenger e os aplicativos que usam o login do Facebook também serão desativados.

Quanto tempo o Facebook pode ficar desativado?

A meta não define um prazo máximo para os perfis desativados. Vale lembrar que para reativar uma conta, basta fazer login com o e-mail e senha. Já se ela tiver sido excluída, o usuário poderá cancelar a exclusão em até 30 dias. Depois desse prazo, ela será apagada definitivamente.