De sem-teto a dona de uma empresa milionária: a virada que começou com US$ 50

Gia Huynh desembarcou nos Estados Unidos em 2016 com apenas 50 dólares, um bebê a caminho e nenhuma perspectiva de estabilidade. Trabalhou exaustivamente em salões de manicure até se ver sem-teto, morando no carro com o filho recém-nascido.

Em 2024, menos de oito anos depois, sua empresa Silky Gem, que produz doces artesanais inspirados na confeitaria vietnamita, ultrapassou US$ 9 milhões em faturamento anual.

Sua trajetória vai muito além de superação pessoal. Trata-se de uma história com lições fundamentais sobre resiliência financeira, inteligência na gestão de recursos e construção de um modelo de negócio escalável, mesmo partindo de condições extremamente adversas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Primeiros passos entre a sobrevivência e o trabalho informal

Nascida em Dong Nai, no Vietnã, Huynh cresceu em meio à pobreza e aos traumas. Foi vítima de abusos ainda na infância, abandonou os estudos antes de concluir a quinta série e passou a vida ouvindo que não teria valor algum.

Quando imigrou para a Flórida com o então marido, as dificuldades se intensificaram: ela se tornou a única fonte de renda da casa e trabalhava até 14 horas por dia, sete dias por semana, em salões de manicure.

Após o fim do casamento e o início de uma relação abusiva com o pai de seu filho, Huynh perdeu o emprego, acumulou dívidas no cartão de crédito e passou a viver no carro com o bebê de apenas cinco semanas de vida.

A virada: de experimentos caseiros a um negócio de milhões

Determinada a mudar sua realidade, Huynh começou a testar ideias de negócios online enquanto ainda trabalhava em um salão. Tentou vender sabonetes, roupas de banho, acessórios, foram seis tentativas frustradas até encontrar a fórmula do sucesso.

Em 2021, ela viu nas redes sociais vídeos de doces cristalizados, tradicionais no Vietnã e Japão, e reconheceu imediatamente a receita que fazia com a bisavó. Investiu US$ 500 em ingredientes e começou a testar variações do doce em sua própria cozinha.

O ciclo era exaustivo: cuidava do filho, trabalhava o dia todo e, de madrugada, produzia os doces. Em 2022, começou a vender pelo Etsy. No início, as vendas mensais giravam entre US$ 600 e US$ 1.000. Pouco, mas o suficiente para manter a esperança. Até que um vídeo viral no TikTok a colocou em outro patamar: em um único dia, faturou US$ 3.000.

Escalabilidade e visão de negócio: os bastidores do crescimento

O que diferencia a história de Huynh é sua capacidade de transformar um produto artesanal em um negócio de alto desempenho e rápido crescimento, com todos os desafios financeiros e operacionais que isso representa. Em nove meses, a Silky Gem já acumulava US$ 1,8 milhão em vendas. Dois anos depois, passou dos US$ 9 milhões.

Mesmo sem formação acadêmica ou experiência formal em administração, ela organizou a produção, criou um modelo de vendas 100% digital, investiu em marketing de influência e, principalmente, reinvestiu parte significativa do lucro no próprio negócio.

Com o crescimento, Huynh trouxe os pais para trabalharem com ela — profissionalizando ainda mais o ambiente familiar e ganhando escala para atender à crescente demanda.

