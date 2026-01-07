Quais são os 20 parques aquáticos mais visitados do mundo — 3 deles ficam no Brasil

Thermas dos Laranjais: parque aquático mais visitado do Brasil é o quarto mais visitado do mundo (Marco Ankosqui/Grupo Natos/Divulgação)
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10h21.
Todos os anos, milhões de pessoas atravessam o mundo em busca de experiências aquáticas.
Toboáguas com looping, piscinas com ondas artificiais, atrações temáticas.
É um mercado bilionário que movimenta mais de 11 milhões de visitantes por ano só na América Latina — e que vem sendo transformado por destinos improváveis.
É o caso do Brasil.
Em meio a esse fluxo global, três parques nacionais não só entraram na lista dos mais visitados do mundo como superaram nomes tradicionais dos Estados Unidos e Europa, de acordo com o novo balanço da TEA, a associação global do setor.
O Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), foi o quarto parque aquático mais visitado do planeta em 2024, à frente de todos os parques da Disney e da Universal. Em 2024, registrou cerca de 1,8 milhão de visitantes.
Já o Hot Park, em Rio Quente (GO), ficou na 11ª posição, com 1,4 milhão de visitantes.
Para fechar o Top 20, o Hot Beach, também de Olímpia, ficou em 18º lugar, com 1,1 milhão de visitantes.
O crescimento dos parques brasileiros é sustentado por um turismo doméstico mais forte, um modelo de gestão próprio e investimentos consistentes em novas atrações.
O quarto parque aquático mais visitado do mundo fica no interior de São Paulo, em uma cidade com pouco mais de 60.000 habitantes.
Fundado em 1987, o Thermas dos Laranjais nasceu como clube social, em uma cidade voltada à citricultura.
O ponto de virada veio com a descoberta de águas termais. O que começou com piscinas aquecidas virou um complexo com mais de 60 atrações e 240 milhões de reais em receita anual.
Boa parte da verba é reinvestida todos os anos em expansão. O projeto mais ambicioso é o Nações, um dos maiores complexos de toboáguas do mundo, com 33 metros de altura e tecnologia canadense. O brinquedo recebeu 60 milhões de reais em investimento e será inaugurado em breve.
“É o primeiro do tipo no Ocidente. Desenvolvido sob medida. Não existe nada igual no mundo”, diz Jorge Noronha, CEO do parque.
A estratégia é clara: lançar uma grande atração por ano para manter o interesse do público. “Se só 5% dos nossos 2 milhões de visitantes vierem por causa do brinquedo novo, são 100 mil pessoas a mais. Isso paga o investimento rapidinho.”
A história do Hot Park, em Goiás, começou por acaso. Um pecuarista comprou uma fazenda na região, mas teve de vender o terreno ao descobrir que os bois se recusavam a beber da água — quente demais para o gado, perfeita para o turismo.
Décadas depois, o parque integra uma das operações mais estruturadas do setor. Em 2024, o grupo Aviva, dono do Hot Park, Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe, faturou 1,4 bilhão de reais. A projeção para 2025 é atingir 1,7 bilhão.
O crescimento da empresa tem como motor o programa de fidelidade. Hoje, 60% da receita da Aviva vem de clientes recorrentes, seja por clubes de acesso aos parques, planos de hospitalidade ou produtos premium.
A novidade é o InCasa, projeto de casas de alto padrão dentro dos resorts, com venda fracionada. Cada comprador tem direito a duas semanas por ano, com serviços completos de resort. O projeto já vendeu 20 casas e captou 220 milhões de reais em investimentos.
“O cliente já está no nosso ecossistema e quer exclusividade. Com o InCasa, ele vira sócio da experiência”, diz Cunha.
A história do Hot Beach começa em 1981, com a Ferrasa, construtora fundada pelos engenheiros Newton Ferrato, Flávio Santana e Sérgio Mazitelli. Atuava em obras públicas e pequenos empreendimentos em Olímpia.
“Mesmo como uma empresa jovem, a gente sempre teve o compromisso de entregar mais do que prometia, com qualidade e honestidade”, conta Sérgio Ney, hoje CEO do grupo.
Nos anos 2000, já com Rodrigo Vaz como consultor, os fundadores se uniram ao empresário Benito Benatti, do clube Thermas dos Laranjais, e criaram a operadora Termas Tour, voltada ao turismo local.
Com o aumento no fluxo de visitantes, nasceu o primeiro hotel de lazer, o Thermas Park Resort & Spa, inaugurado em 2001 — hoje rebatizado como Hot Beach Raízes.
Vieram depois o Hot Beach Celebration Resort, em 2010, o parque aquático Hot Beach Olímpia, em 2017, e os projetos de multipropriedade Hot Beach Suites e Hot Beach You, este último com entrega prevista até 2030.
