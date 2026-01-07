Quais são os 20 parques aquáticos mais visitados do mundo — 3 deles ficam no Brasil

Todos os anos, milhões de pessoas atravessam o mundo em busca de experiências aquáticas.

Toboáguas com looping, piscinas com ondas artificiais, atrações temáticas.

É um mercado bilionário que movimenta mais de 11 milhões de visitantes por ano só na América Latina — e que vem sendo transformado por destinos improváveis.

É o caso do Brasil.

Em meio a esse fluxo global, três parques nacionais não só entraram na lista dos mais visitados do mundo como superaram nomes tradicionais dos Estados Unidos e Europa, de acordo com o novo balanço da TEA, a associação global do setor.

O Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), foi o quarto parque aquático mais visitado do planeta em 2024, à frente de todos os parques da Disney e da Universal. Em 2024, registrou cerca de 1,8 milhão de visitantes.

Já o Hot Park, em Rio Quente (GO), ficou na 11ª posição, com 1,4 milhão de visitantes.

Para fechar o Top 20, o Hot Beach, também de Olímpia, ficou em 18º lugar, com 1,1 milhão de visitantes.

O crescimento dos parques brasileiros é sustentado por um turismo doméstico mais forte, um modelo de gestão próprio e investimentos consistentes em novas atrações.

Thermas dos Laranjais: o parque que reinventou Olímpia

O quarto parque aquático mais visitado do mundo fica no interior de São Paulo, em uma cidade com pouco mais de 60.000 habitantes.

Fundado em 1987, o Thermas dos Laranjais nasceu como clube social, em uma cidade voltada à citricultura.

O ponto de virada veio com a descoberta de águas termais. O que começou com piscinas aquecidas virou um complexo com mais de 60 atrações e 240 milhões de reais em receita anual.

Boa parte da verba é reinvestida todos os anos em expansão. O projeto mais ambicioso é o Nações, um dos maiores complexos de toboáguas do mundo, com 33 metros de altura e tecnologia canadense. O brinquedo recebeu 60 milhões de reais em investimento e será inaugurado em breve.

“É o primeiro do tipo no Ocidente. Desenvolvido sob medida. Não existe nada igual no mundo”, diz Jorge Noronha, CEO do parque.

A estratégia é clara: lançar uma grande atração por ano para manter o interesse do público. “Se só 5% dos nossos 2 milhões de visitantes vierem por causa do brinquedo novo, são 100 mil pessoas a mais. Isso paga o investimento rapidinho.”

Hot Park: como um rio quente virou um negócio bilionário

A história do Hot Park, em Goiás, começou por acaso. Um pecuarista comprou uma fazenda na região, mas teve de vender o terreno ao descobrir que os bois se recusavam a beber da água — quente demais para o gado, perfeita para o turismo.

Décadas depois, o parque integra uma das operações mais estruturadas do setor. Em 2024, o grupo Aviva, dono do Hot Park, Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe, faturou 1,4 bilhão de reais. A projeção para 2025 é atingir 1,7 bilhão.

O crescimento da empresa tem como motor o programa de fidelidade. Hoje, 60% da receita da Aviva vem de clientes recorrentes, seja por clubes de acesso aos parques, planos de hospitalidade ou produtos premium.

A novidade é o InCasa, projeto de casas de alto padrão dentro dos resorts, com venda fracionada. Cada comprador tem direito a duas semanas por ano, com serviços completos de resort. O projeto já vendeu 20 casas e captou 220 milhões de reais em investimentos.

“O cliente já está no nosso ecossistema e quer exclusividade. Com o InCasa, ele vira sócio da experiência”, diz Cunha.

Hot Beach

A história do Hot Beach começa em 1981, com a Ferrasa, construtora fundada pelos engenheiros Newton Ferrato, Flávio Santana e Sérgio Mazitelli. Atuava em obras públicas e pequenos empreendimentos em Olímpia.

“Mesmo como uma empresa jovem, a gente sempre teve o compromisso de entregar mais do que prometia, com qualidade e honestidade”, conta Sérgio Ney, hoje CEO do grupo.

Nos anos 2000, já com Rodrigo Vaz como consultor, os fundadores se uniram ao empresário Benito Benatti, do clube Thermas dos Laranjais, e criaram a operadora Termas Tour, voltada ao turismo local.

Com o aumento no fluxo de visitantes, nasceu o primeiro hotel de lazer, o Thermas Park Resort & Spa, inaugurado em 2001 — hoje rebatizado como Hot Beach Raízes.

Vieram depois o Hot Beach Celebration Resort, em 2010, o parque aquático Hot Beach Olímpia, em 2017, e os projetos de multipropriedade Hot Beach Suites e Hot Beach You, este último com entrega prevista até 2030.

Os 20 parques aquáticos mais visitados do mundo em 2024

Chimelong Water Park, China: 2.810.000 visitantes Aquaventure World, Emirados Árabes: 2.000.000 visitantes Therme Erding, Alemanha: 1.910.000 visitantes Thermas dos Laranjais, Brasil: 1.850.000 visitantes Typhoon Lagoon (Disney), EUA: 1.817.000 visitantes Aquaventure at Atlantis, Bahamas: 1.790.000 visitantes Aquaventure Waterpark, China: 1.650.000 visitantes Universal Volcano, EUA: 1.650.000 visitantes Therme Bucharest, Romania: 1.610.000 visitantes Aquatica, EUA: 1.435.000 visitantes Hot Park, Brasil: 1.427.000 visitantes Sunway Lagoon, Malásia: 1.300.000 visitantes Siam Park, Espanha: 1.270.000 visitantes Tropical Islands, Alemanha: 1.250.000 visitantes Rulantica, Alemanha: 1.230.000 visitantes Caribbean Bay, Coreia do Sul: 1.151.000 visitantes Water World at Aquapalace, República Tcheca: 1.141.000 visitantes Hot Beach, Brasil: 1.122.000 visitantes Hacienda Napoles, Colombia: 1.096.000 visitantes Parque Acuatico Xocomil, Guatemala: 1.078.000 visitantes

