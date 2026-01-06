Indústria de jogos e e-sports entram no planejamento urbano de grandes cidades chinesas

Os jogos e os e-sports passaram a integrar de forma direta o planejamento urbano e as políticas de desenvolvimento econômico em grandes cidades da China. Em dezembro de 2025, Xangai anunciou o lançamento das “Dez Medidas para os Jogos de Xangai”, com a previsão de RMB 50 milhões anuais em recursos específicos para estruturar um ecossistema industrial do setor.

No mesmo período, Guangzhou divulgou 18 medidas com o objetivo de se tornar, até 2030, uma das cidades mais influentes do mundo em e-sports. Antes disso, em novembro de 2025, Shenzhen estabeleceu a meta de se consolidar como a “primeira cidade chinesa de exportação de jogos”, ao apresentar um plano de ação trienal.

A sequência de políticas nas cidades de primeira linha indica uma estratégia clara: usar as características da indústria de jogos e-sports para estimular o crescimento econômico, a inovação tecnológica e a exportação cultural.

Potencial econômico em expansão

Do ponto de vista econômico, o setor de jogos e-sports apresenta crescimento consistente e impacto cada vez mais amplo. Ao Ran, vice-presidente executivo e secretário-geral da Associação Chinesa de Áudio, Vídeo Digital e Publicações Digitais, afirmou que a indústria de jogos deixou de atuar apenas como entretenimento e passou a se consolidar como uma força econômica que integra cultura e tecnologia, com efeitos sobre diversos segmentos.

Segundo Ao Ran, o setor forma três círculos de valor. O núcleo econômico reúne desenvolvimento, publicação e operação de jogos. O círculo associado abrange hardware, e-sports e produtos derivados de propriedade intelectual. Já o círculo de irradiação alcança áreas como turismo cultural, educação e saúde, ampliando os efeitos econômicos para além do setor original.

Esse movimento já se reflete em várias cidades chinesas. Em Xangai, a Liga Asiática de Campeões de e-sports ganhou destaque, e a arena principal da Huya tem inauguração prevista para março de 2026. Em Pequim, o Estádio Nacional, conhecido como Ninho de Pássaro, recebeu cerca de 60 mil espectadores de diferentes países para a final de Honor of Kings. Em Hangzhou, a exposição artística de Black Myth: Wukong mantém fluxo elevado de visitantes. Em Chengdu, o torneio BLAST Dota 2 Major transferiu-se da Europa para a cidade.

Estimativas da associação, em conjunto com instituições especializadas, apontam que o impacto econômico direto e indireto gerado pela indústria de jogos superou RMB 1,2 trilhão em 2025. As políticas locais buscam ampliar esse volume nos próximos anos.

Laboratório para aplicação tecnológica

Sob a perspectiva tecnológica, os jogos e os e-sports funcionam como um campo de testes para tecnologias digitais avançadas. O setor integra inteligência artificial, computação em nuvem, renderização em tempo real e outras soluções digitais. Ambientes virtuais complexos criados pelos jogos oferecem espaço para treinamento de IA, aplicações de realidade virtual e aumentada (VR e AR), desenvolvimento de motores gráficos e projetos ligados ao metaverso.

Sun Shoushan, presidente da associação, destacou recentemente que a indústria de jogos se caracteriza por atuar como um dos principais campos de aplicação de tecnologias de ponta. Segundo ele, a integração entre setores favorece novos modelos de negócio e acelera a aproximação entre a economia digital e a economia real.

Por esse motivo, muitas políticas locais priorizam o uso dos jogos e e-sports como base para a aplicação tecnológica. A expectativa é que tecnologias desenvolvidas no setor sejam adotadas em áreas como simulação industrial, cidades inteligentes e saúde digital, criando um ciclo de transferência tecnológica com impacto econômico mais amplo.

Um novo veículo cultural

No campo cultural, os jogos assumem um papel crescente como meio de comunicação e difusão simbólica. No contexto da exportação cultural, desenvolvedores chineses investem na construção de narrativas e estéticas associadas à cultura oriental. Títulos como Black Myth: Wukong passaram a atuar como plataformas de divulgação de histórias chinesas para o público internacional, combinando interatividade e identidade cultural.

Sun Shoushan afirmou que a experiência interativa dos jogos contribui para ampliar o conhecimento e o reconhecimento da civilização chinesa por jogadores estrangeiros, fortalecendo o papel do setor como canal de difusão cultural.

Para He Wei, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Normal de Pequim, as políticas atuais indicam que a indústria de jogos e e-sports tende a evoluir do entretenimento único para múltiplos valores, do impulso baseado em capital para a inovação e da competição doméstica para uma lógica de cooperação e concorrência global.