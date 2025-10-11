Como adicionar música ao seu status do WhatsApp ou stories do Instagram

Postagens no WhatsApp e no Instagram podem ser uma ótima maneira de expressar seu gosto musical ou transmitir uma mensagem especial.

Nos últimos tempos, esse processo se tornou mais simples com a inclusão de recursos nativos tanto no WhatsApp e no Instagram quanto em aplicativos como o Spotify, permitindo que você adicione músicas de forma fácil e rápida aos seus status.

Veja como compartilhar músicas no WhatsApp e no Instagram:

WhatsApp

Usar o recurso nativo do WhatsApp

Desde julho deste ano, o WhatsApp permite adicionar músicas diretamente ao status. Para usar esse recurso, vá até "Atualizações", clique em “Adicionar status” e toque no ícone de nota musical (localizado na parte superior da tela) para abrir o catálogo de músicas. Escolha a faixa e o trecho desejado e publique o status com ele.

Você também pode tirar uma foto, gravar um vídeo ou escolher uma mídia de sua galeria para acompanhar a música selecionada. O WhatsApp permite trechos de até 15 segundos para fotos e 60 segundos para vídeos.

Compartilhar músicas de aplicativos de streaming

Se você usa serviços como o Spotify, é possível compartilhar músicas diretamente no seu status do WhatsApp (ou também nos stories do Instagram).

No Spotify, por exemplo, basta pesquisar pela música, tocar nos três pontos de opções, selecionar "Compartilhar" e escolher a opção “Meu status” do WhatsApp. Isso adicionará um link da música ao seu status, permitindo que seus contatos ouçam ao clicar.

Gravar e postar com música

Outra maneira de adicionar música ao status do WhatsApp é gravando um vídeo ou áudio com a música tocando ao fundo. Depois, você pode postar esse conteúdo normalmente no status.

Além disso, existem aplicativos de edição de vídeo que permitem adicionar faixas de música aos vídeos antes de compartilhá-los no status.

Instagram

O processo para adicionar música ao seu story no Instagram também é simples e pode ser feito diretamente com os recursos nativos do aplicativo. Veja como fazer:

Abra o aplicativo do Instagram e acesse a tela de criação de stories tocando no ícone de "+"; Se quiser, tire uma foto, grave um vídeo ou escolha um arquivo da sua galeria para usar como base de sua publicação musical; Toque no ícone de nota musical para abrir a lista de músicas no Instagram; Pesquise pela música que deseja adicionar ou explore as categorias sugeridas. Após escolher a faixa, ajuste o trecho que deseja usar arrastando a barra de tempo na parte inferior da tela; Personalize a exibição da música, selecionando diferentes estilos, como a letra, a capa do álbum ou apenas o ícone da música; Posicione o sticker de música no local desejado na tela, ajustando o tamanho conforme preferir; Quando estiver satisfeito, clique para publicar o story com a música selecionada.

Caso deseje, é possível compartilhar o story do Instagram diretamente no status do WhatsApp. Para isso, basta tocar para enviar/encaminhar e selecionar o local desejado.

Notas do Instagram

Por fim, também é possível compartilhar música nas “notas” do Instagram, que ficam na tela acima das mensagens diretas (DMs). Basta clicar no balão sobre a sua foto de perfil e escolher a música que preferir.

Tanto o WhatsApp quanto o Instagram oferecem recursos nativos com catálogos de músicas, permitindo que você personalize seus status ou stories com músicas para compartilhar com seus contatos. Manter seus aplicativos atualizados é fundamental para garantir acesso às últimas funcionalidades e aproveitar todos os recursos disponíveis.