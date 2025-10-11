Como adicionar música ao seu status do WhatsApp ou stories do Instagram

Desde julho deste ano, usuários do WhatsApp no Brasil passaram a ter a possibilidade de adicionar músicas diretamente aos seus status (WhatsApp/Reprodução)
Publicado em 11 de outubro de 2025 às 07h56.
Postagens no WhatsApp e no Instagram podem ser uma ótima maneira de expressar seu gosto musical ou transmitir uma mensagem especial.
Nos últimos tempos, esse processo se tornou mais simples com a inclusão de recursos nativos tanto no WhatsApp e no Instagram quanto em aplicativos como o Spotify, permitindo que você adicione músicas de forma fácil e rápida aos seus status.
Veja como compartilhar músicas no WhatsApp e no Instagram:
Usar o recurso nativo do WhatsApp
Desde julho deste ano, o WhatsApp permite adicionar músicas diretamente ao status. Para usar esse recurso, vá até "Atualizações", clique em “Adicionar status” e toque no ícone de nota musical (localizado na parte superior da tela) para abrir o catálogo de músicas. Escolha a faixa e o trecho desejado e publique o status com ele.
Você também pode tirar uma foto, gravar um vídeo ou escolher uma mídia de sua galeria para acompanhar a música selecionada. O WhatsApp permite trechos de até 15 segundos para fotos e 60 segundos para vídeos.
Compartilhar músicas de aplicativos de streaming
Se você usa serviços como o Spotify, é possível compartilhar músicas diretamente no seu status do WhatsApp (ou também nos stories do Instagram).
No Spotify, por exemplo, basta pesquisar pela música, tocar nos três pontos de opções, selecionar "Compartilhar" e escolher a opção “Meu status” do WhatsApp. Isso adicionará um link da música ao seu status, permitindo que seus contatos ouçam ao clicar.
Gravar e postar com música
Outra maneira de adicionar música ao status do WhatsApp é gravando um vídeo ou áudio com a música tocando ao fundo. Depois, você pode postar esse conteúdo normalmente no status.
Além disso, existem aplicativos de edição de vídeo que permitem adicionar faixas de música aos vídeos antes de compartilhá-los no status.
O processo para adicionar música ao seu story no Instagram também é simples e pode ser feito diretamente com os recursos nativos do aplicativo. Veja como fazer:
Caso deseje, é possível compartilhar o story do Instagram diretamente no status do WhatsApp. Para isso, basta tocar para enviar/encaminhar e selecionar o local desejado.
Por fim, também é possível compartilhar música nas “notas” do Instagram, que ficam na tela acima das mensagens diretas (DMs). Basta clicar no balão sobre a sua foto de perfil e escolher a música que preferir.
Tanto o WhatsApp quanto o Instagram oferecem recursos nativos com catálogos de músicas, permitindo que você personalize seus status ou stories com músicas para compartilhar com seus contatos. Manter seus aplicativos atualizados é fundamental para garantir acesso às últimas funcionalidades e aproveitar todos os recursos disponíveis.