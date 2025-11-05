Tecnologia

Como adaptar o treino segundo a função de recuperação dos dispositivos inteligentes

Funcionalidade de dispositivos da Garmin, Oura e Whoop ajuda a equilibrar esforço e descanso, reduzindo o risco de lesões e melhorando resultados

(Getty Images)

Gabriela Ferreira

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14h33.

Dispositivos como Garmin, Whoop e Oura se tornaram aliados de quem busca aprimorar o desempenho físico. Além de monitorar batimentos cardíacos, sono e outros indicadores de saúde, esses aparelhos também oferecem uma função de recuperação de treino — ferramenta que vai muito além de lembrar o usuário de descansar. Ela pode ajudar a ajustar a intensidade das atividades físicas e evitar lesões.

Respeitar o tempo de recuperação é essencial para prevenir problemas causados por treinos intensos em excesso. Os dispositivos inteligentes utilizam dados personalizados, com base em informações científicas, para estimar o período ideal de repouso. A análise considera a frequência cardíaca durante e após o exercício, além da qualidade do sono, determinando o tempo mínimo e máximo necessário para que o corpo se recupere.

Essas métricas costumam se basear na variabilidade da frequência cardíaca (HRV), que mede o intervalo entre batimentos, bem como em indicadores de sono, estresse e carga de treino. A partir desses dados, o dispositivo gera uma pontuação de recuperação e orienta o nível de esforço adequado para o próximo treino.

Quando um wearable indica recuperação baixa, significa que o corpo ainda não atingiu 100% da capacidade de descanso esperada. Nesses casos, há duas opções: respeitar o tempo sugerido e parar completamente por um período, ou ajustar o treino para reduzir o risco de sobrecarga — uma alternativa importante para quem prefere não interromper totalmente as atividades.

Como adaptar o treino em períodos de recuperação baixa

Antes de retomar os treinos, é importante avaliar o estado físico e emocional. Na ausência de dores ou lesões, o ideal é optar por exercícios de baixa intensidade.

No caso de treinos de corrida, uma boa opção é substituir a prática intensa por uma caminhada leve, mantendo o corpo ativo sem elevar o gasto energético. Já demais esportes de alto impacto podem ser trocados por pilates ou ioga, que ajudam na mobilidade e relaxamento. Em treinos de musculação, o indicado é reduzir as cargas e priorizar uma execução mais controlada dos movimentos.

Também é recomendável diminuir a duração dos treinos, respeitando o ritmo do corpo e a frequência cardíaca mais baixa. Pequenos ajustes como esses ajudam a evitar lesões e promovem uma recuperação mais eficiente.

Estratégias para acelerar a recuperação física e mental

Por mais que o descanso possa não agradar a todos os atletas, ele é parte fundamental do progresso. O repouso adequado regula não apenas a recuperação muscular e orgânica, mas também a saúde mental, reduzindo o estresse e prevenindo picos de ansiedade e depressão.

Dormir bem — entre 7 e 9 horas por noite — é uma das principais recomendações dos especialistas. A alimentação equilibrada também faz parte do processo: evite ultraprocessados e priorize alimentos naturais e orgânicos, acompanhados de boa hidratação.

Métodos complementares, como crioterapia (banhos e compressas de gelo), massagens e saunas, auxiliam na recuperação muscular. Já práticas como meditação, ioga e períodos longe das telas contribuem para o bem-estar mental. Independentemente da técnica escolhida, a principal recomendação é sempre a mesma: escute o seu corpo. Ele é o melhor indicador de quando é hora de acelerar — e quando é hora de parar.

