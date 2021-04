Com vacinação, Google começa a reabrir escritórios nos Estados Unidos

Há um ano com equipes do mundo todo trabalhando de casa devido à pandemia do novo coronavírus, o Google planeja uma volta gradual aos escritórios dos Estados Unidos nas próximas semanas. O país já aplicou mais de 158 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.

O retorno aos escritórios do Google será voluntário a partir das próximas semanas e só em 1º de setembro a companhia deve oficializar o retorno ao trabalho presencial. No entanto, o uso de itens que viraram parte da rotina na pandemia, como máscaras e álcool gel, deve continuar até que a pandemia de covid-19 esteja contida.

A empresa irá permitir o trabalho home, o chamado home office, com mais frequência do que os 14 dias por ano, desde que os trabalhadores se cadastrem para isso.

De acordo com a Bloomberg, o Facebook também planeja uma volta gradual ao trabalho presencial nos EUA, com apenas 10% dos funcionários, inicialmente.

Já a Uber iniciou o retorno ao presencial em 29 de março, com 20% da capacidade, segundo a Reuters.

A Microsoft, assim como o Google, busca um modelo misto entre trabalho remoto e presencial, apesar de ter iniciado o retorno ao escritório também em 29 de março nos EUA. De acordo com o The Verge, o retorno oficial ao escritório será a partir de setembro deste ano.