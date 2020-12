Com pandemia, robôs que fazem e servem comida ganham força

Pensou que ter uma bebida completamente preparada por um robô era “coisa do futuro”? Pois não é mais. Nos Estados Unidos, a Jamba, empresa que produz sucos de fruta e smoothies, firmou uma parceria com a Blendid, empresa especializada em robôs capazes de servir comida em uma experiência sem contato.

Especialmente em tempos de covid-19, em que o distanciamento social se torna mandatório, o quiosque das duas empresas foi inaugurado em uma loja do Walmart em Dixon, na Califórnia.

O intuito principal das companhias é apresentar “uma opção de refeição sem contato que aproveita a mais recente tecnologia a favor da robótica de consumo”, afirmam as empresas, em comunicado enviado à imprensa.

Para isso, o robô atende a todas as frentes relacionadas ao consumo da bebida. Do processamento de pagamentos à medição e preparação dos ingredientes, ele faz tudo de forma autônoma. A fim de tornar isso possível, as opções de bebida são “semi-customizáveis”, ou seja, é possível escolher apenas entre um conjunto de opções pré-definidas.

Essa não é a primeira iniciativa da Blendid: atualmente, a companhia já tem outro quiosque nos mesmos moldes em funcionamento numa outra unidade do Walmart, em Fremont, além de dois cafés na Universidade de San Francisco.

Ainda não informações disponíveis a respeito da operação da companhia fora dos Estados Unidos.

Na terra e no céu: é tudo dos robôs

A Blendid não é a única companhia de olho no mercado de automatização das refeições. No Japão, o Softbank criou um robô capaz de substituir garçons em restaurantes. A solução deve ser colocada à venda em 2021, quando os estabelecimentos comerciais poderão comprá-lo.

Na Coreia do Sul, um bar passou a vender café usando robôs para auxiliar no distanciamento social. O equipamento está configurado para ajudar clientes a escolherem seus assentos e, além disso, prepara aproximadamente 60 tipos de cafés.

No mês passado, a companhia aérea KLM também deve automatizar a produção de refeições, chegando a 30 mil bandejas. Ainda que a demanda esteja longe disso, a companhia acredita que a robotização pode ajudar na retomada do setor, durante o pós-pandemia.

Na América Latina, o app de entregas Rappi também anunciou o investimento em robôs para entrega de comida a domicílio.

É, parece que esse é mais um setor a ser desenvolvido com força após a pandemia.