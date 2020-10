Robôs nos ares? KLM usará tecnologia para preparar refeições

A KLM acaba de ganhar um reforço em sua operação. A companhia aérea holandesa desenvolveu um robô para o preparo de suas refeições para a classe econômica. Os pratos são produzidos pela KLM Catering Services (KCS), única empresa de alimentação para aéreas que usa esse tipo de tecnologia.

O presidente da KLM Pieter Elbers ativou o robô em setembro. A tecnologia reduzirá os custos e vai dar mais eficiência para a organização das bandejas. Segundo a KLM, a mais antiga companhia aérea ainda em operação, será mais fácil servir uma grande variedade de itens em formatos diferentes de bandejas. Também será mais fácil organizar bandejas para pedidos especiais, como para vegetarianos ou com intolerância a algum tipo de alimento.

A capacidade de produção irá dobrar, chegando a 30.000 bandejas. A demanda ainda está longe dessa capacidade total, diz a empresa, mas o lançamento deve ajudá-la no futuro. “O novo robô foi colocado em operação em um cenário muito real da covid-19. Nunca poderíamos ter imaginado a situação difícil de hoje na época em que tomamos a decisão anos atrás. (O robô) incorpora uma grande peça de inovação e investimento para o futuro”, disse o presidente, Elbers, em nota.

Robô prepara refeições para a classe econômica da KLM

Esse não é o único projeto futurista da companhia aérea que ano passado comemorou 100 anos de existência. A empresa é parceira no desenvolvimento do avião do futuro com a Universidade Técnica de Delft, nos Países Baixos.

O projeto futurista foi apresentado pela primeira vez no ano passado pela KLM em comemoração aos 100 anos da companhia aérea. A fabricante de aviões Airbus também é parceira do projeto.

Em formato de V, a principal diferença da nova aeronave é que a cabine de passageiros, o compartimento de carga e os tanques de combustível ficam nas próprias asas do avião. Já as turbinas, por sua vez, ficam por cima das asas, localizadas numa parte mais central da aeronave do que de costume e perto do centro de gravidade.