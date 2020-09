SoftBank cria robô que substitui garçons no Japão

Nesta segunda-feira, 28, a japonesa SoftBank anunciou um robô que tem como objetivo ser uma solução para restaurantes que sofreram com as restrições geradas pela pandemia do novo coronavírus.

Em parceria com a startup Bear Robotics, a empresa criou o robô “Servi” para atuar como um garçom. Ele é constituído de câmeras tridimensionais e sensores que permitem que ele se movimente sem esbarrar em mesas ou pessoas.

O robô transporta os alimentos em uma bandeja localizada acima de sua parte superior, e pode ser operado de forma remota por um dispositivo móvel.

Ele também pode ser controlado de forma direta, pois tem uma tela sensível ao toque que envia os comandos para sua central. Ele foi pensado para atuar de 8 até 12 horas, o que é uma jornada de trabalho considerada comum em restaurantes.

Até o momento, o robô será lançado apenas no Japão. Ele será comercializado a partir de janeiro de 2021 e custará 99.800 ienes/mês — em conversão direta, o preço em reais é de 5.333,79. O robô, que tem como objetivo reduzir a presença de funcionários nos locais, já foi testado em alguns restaurantes do país, como os da rede Denny’s.