Com mercado em alta, Samsung aposta em notebook de perfil profissional

Com o mercado de computadores vivem uma das maiores altas dos últimos dez anos, a sul-coreana Samsung traz o novo notebook Galaxy Book Pro ao mercado global. Com o aparelho de perfil profissional, a companhia busca seu espaço no segmento onde estão produtos como o Dell XPS 13 e o MacBook, da Apple.

O mercado global de computadores irá crescer 18,2% em 2021, chegando a 357,4 milhões de unidades, segundo a consultoria americana IDC. O crescimento deve ser o maior dos últimos dez anos. A sul-coreana é líder em diversos segmentos de mercado, como smartphones e TVs, e agora busca aumentar sua presença no setor de notebooks, aproveitando a alta global puxada pela demanda por novos notebooks para trabalho e lazer.

Os novos aparelhos contam com certificações militares de resistência, permitindo a portabilidade diária sem grandes riscos de quebrar o produto. Por dentro, eles têm a tecnologia dos processadores Intel de 11ª geração, memória em SSD (disco sólido mais veloz do que o HD convencional) e memória RAM de até 32 GB.

Galaxy Book Pro Galaxy Book Pro

Como diferencial, o notebook tem o Teclado Pro, um teclado que funciona bem mesmo quando não estiver apoiado em uma superfície rígida. Com isso, é possível usá-lo em diferentes situações do trabalho remoto, seja no sofá da sala ou mesmo na cama.

Para videochamadas, que se tornaram mais frequentes na pandemia de covid-19, os microfones captam apenas a voz do usuário e filtram o ruído de fundo via software. Sons como latidos de cachorros podem ser filtrados por essa tecnologia. A webcam também foi pensada para as videochamadas e, por isso, vem com resolução de imagem HD (720p).

Os aparelhos da família de produtos Galaxy Book Pro terão diferentes versões. As opções de tela são de 13,3 e 15,6 polegadas, assim como acontece na linha Galaxy Book 360. As versões com telas menores terão compatibilidade com a rede de internet móvel 4G (LTE) ou 5G, dependendo do mercado. O modelo 360 vem com a caneta S-Pen e pode transformar-se em tablet. Segundo a empresa, a duração de bateria dos laptops pode chegar a 20 horas de uso (teste de reprodução de vídeo).

Galaxy Book Pro 360 com caneta S-Pen Galaxy Book Pro 360 com caneta S-Pen

O aparelho é integrante da linha Galaxy, famosa nos smartphones. Por isso, ele tem, também, recursos que permitem a integração com celulares, como é o caso do recurso chamado QuickShare. Ele permite compartilhar facilmente documentos e arquivos do notebook com o celular.

Com a adoção do nome Galaxy, a Samsung busca levar a velocidade e facilidade de uso do smartphone para os notebooks.

Além disso, as suas fotos podem ser vistas com o aplicativo Galeria e o Galaxy Book Pro é compatível com a caneta inteligente S-Pen, que fez seu nome no mercado na linha de smartphones e tablets Galaxy Note. Outro ponto de contato entre os notebooks Galaxy e os smartphones é a fácil alternância de conexão dos fones de ouvido da linha Galaxy Buds.

“Os novos produtos da linha Galaxy Book Pro podem maximizar a produtividade, permitir desfrutar de um entretenimento incrível e liberar a criatividade onde e quando quiser”, afirma Luciano Beraldo, gerente sênior de produtos da divisão de notebooks da Samsung Brasil.

Os novos notebooks da linha Galaxy Book Pro devem chegar ao mercado brasileiro, mas ainda não há precificação definida pela companhia.

A onda de alta do mercado de computadores também é aproveitada por companhias brasileiras, como a Positivo, que teve o maior lucro em dez anos em 2020, e a Multilaser, que trouxe a nova marca de computadores chamada Ultra ao mercado neste mês.

Ficha técnica

Galaxy Book Pro

Tela: AMOLED de 13,3 polegadas ou 15,6 com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e sensibilidade ao toque;

Processador: Intel Tiger Lake Core i3 (GPU Intel UHD), Core i5 (GPU Intel Iris Xe) ou Core i7 (GPU Intel Iris Xe ou NVIDIA GeForce MX450);

Processador: Intel Tiger Lake Core i3 (GPU Intel UHD), Core i5 (GPU Intel Iris Xe) ou Core i7 (GPU Intel Iris Xe ou NVIDIA GeForce MX450); Memória RAM: até 32 GB;

Armazenamento interno: SSD NVMe de até 1 TB, expansível via microSD;

Câmera: webcam 720p HD;

Dimensões: 304,4 x 199,8 x 11,2 mm (13,3”) ou 355,4 x 225,8 x 11,7 mm (15,6”);

Peso: 870 g (Wi-FI 13,3”), 880 g (LTE 13,3”), 1.050 g (15,6”) ou 1.150 g (15,6” com GPU dedicada);

Bateria: 63Wh (13,3”) ou 68Wh (15,6”) suporte a Super Fast Charger de 65 W;

Extras: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E, LTE, 1 USB-C, 1 Thunderbolt 4,1 USB-A, 1 HDMI, 1 P2, teclado retroiluminado com leitor de impressão digital, som AKG;

Cores disponíveis: Mystic Blue (azul), Mystic Silver (prata) ou Mystic Pink Gold (ouro rosé);

Sistema operacional: Windows 10.

Galaxy Book Pro 360